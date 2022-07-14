来源：环球时报

作者：宋国友

美国财政部长耶伦正在进行其就任以来的首次亚太之行。在访问日本期间，耶伦和日本财务大臣发表共同声明称，要探索遏制能源价格上涨的方法，包括在适当情况下为俄罗斯出口原油设置价格上限的可行性。

俄乌冲突后，美国联合盟友对俄罗斯出口原油设置禁令。耶伦此番表态说明，美国不仅要继续禁运俄罗斯原油，还要谋求为俄罗斯原油出口设定价格。国际油价居高不下，原因很简单，都是对俄罗斯原油禁运惹的祸。由于对俄原油禁运，国际石油市场出现一定程度的供应不足，推动原油价格不断攀升。因此，美国对俄罗斯制裁没有起到真正效果。一方面，俄罗斯从国际原油价格上涨中受益，卢布汇率稳中有升，外汇储备不断增加。另一方面，美国等国正成为国际能源价格上涨的受害者。美国和欧洲的物价指数大幅推高，导致通胀已经变成美国等国的首要国内经济问题，并且有可能诱发各种政治和社会风险。

面对这种未曾预料的情况，美国必须要有所动作。取消对俄原油出口制裁目前毫无可能。假若现在予以取消，意味着美国承认对俄制裁惨淡破产，那将严重损害美国的尊严和信用。拜登政府现在能做的，只能是如何对其进行“打补丁”式的技术修补。耶伦的思路是，既然油价上涨是关键原因，那么为俄罗斯原油出口价格设限就是接下来政策努力的方向。这样的设想总体上包括两大要素。其一，允许俄罗斯原油对外出口，以缓解原油供应压力，降低通胀水平。其二，限制俄罗斯出口原油的价格，以此限制俄罗斯出售原油的收入。

除了欧洲国家之外，美国达成这一目标还需要和三类关键利益攸关方协调。一是亚太地区盟友。日本和韩国作为美国忠实盟友，应该至少会在政策表态上赞同价格设限的倡议。更何况，根据美方设想，限价还可以让日韩等国低价购买俄罗斯原油。二是中国和印度。中国和印度显然不会轻易接受美国主张。事实上，对美国发起制裁本身，中印两国就很不认同，认为“联合国安理会在实施制裁方面具有独一无二的权威性”。现在，要让中印两国支持美国对俄罗斯原油价格设限的提议，违背了两国在对俄制裁上的原则，缺乏必要的政治和外交基础。三是俄罗斯。美国还需要让俄罗斯统一以限定的价格对外出口原油，当然前提是美国允许俄罗斯对相关国家出口原油。在美国看来，允许俄罗斯低于一定的价格对外出口原油，已经是制裁的放松，因此对俄罗斯是巨大的恩赐和让步。但对于俄罗斯来讲，这可能是一种更为严重的羞辱，不仅没有被取消制裁，还被美国限定了原油出口价格，“既要我的油，又要限我的价”，真是岂有此理。

目前看，对俄罗斯出口原油加以限价这一设想并没有完全成形，拜登政府内部矛盾较多。即使拜登本人支持耶伦的设想，相关政策仍需要进行深入研究，并结合耶伦此次亚太之行的沟通结果加以调整。

然而，即便美国及其盟友就限价达成协议，也会有太多操作性问题摆在面前。如果对俄原油出口价格设限真的实现，那在国际原油市场上，将存在两种原油价格。一种是依据市场机制形成的正常原油价格，如布伦特原油价格。另一种是被制裁和被管制的俄罗斯原油价格。显然，从设定价格的本意看，后者要大大低于前者。但既然有了“被低价”的俄罗斯原油，为何还要购买高价的其他原油呢？而且，由什么规则决定哪些国家可以获得低价俄罗斯原油呢？这些都是难以解决的问题。此外，众所周知，当存在政策导致的价格差的时候，“投机”就必然会出现，接下来美国需要打击各国政府和跨国公司的“投机”行为，这将会产生巨大的执行成本。

总体而言，美国对俄经济制裁的方向从一开始就错了，没有得到国际社会广泛支持，不具有充足的正当性，当前又遭遇高通胀这一预料外的后果。美国的各种补救措施，都是在错误的方向上努力。而方向不对，努力越多，成本越高，失望也就会越大。（作者是复旦大学美国研究中心副主任、教授）