来源：联合报

作者： 陈一新

美国国务卿布林肯与中国外长王毅9日在印尼峇里岛20国集团（G-20) 外长会议举行长达五小时的场边会议，进行有益、坦诚与建设性的会谈。这是最近一个月内美中两国举行的第四次高级别政军官员的会议，主要是为即将举行的美国总统拜登与中国国家主席习近平的第三次视讯峰会进行必要的事先沟通。

王毅告诉布林肯说，美国不应违反“一个中国”政策、不应对台独势力发出错误讯息、不应打“台湾牌”，阻挠中国的和平统一，并警告美国“不要犯葬送台海和平的颠覆性错误”。

虽然布林肯表示双方的谈话有助于缓解日益升高的美中敌意，但是王毅针对台湾的谈话却让他深感不安与担忧。其实，最近一个月内美中政军高官已进行四次会谈，都让拜登政府官员对台海情势感到不安与担心。

前面三次分别是美国国防部长奥斯汀与中国国防部长魏凤和在新加坡的会议、白宫国安顾问苏利文与中共中央外事办主任杨洁篪在卢森堡的会谈，以及美国参联会主席密利与中国军委会副主席兼参谋部长李作成的视讯会议。

美中两国的关切主要反映在以下几个层面。首先，美中两国都关切台海情势，担心台海和平稳定受到威胁。不过，双方关切的面向却不同。美方担心北京可能会武力犯台，中方则担心美国对台独势力释出错误讯号，并推动“切香肠式的台独”。

其次，美国关切自身国家利益，担心台湾一旦遭到侵略，会影响到美国在印太地区的信用与领导地位。中国则担心主权领土的完整性受到威胁。

第三，中方坚称美国应落实“四不一无意”，包括美国“不打新冷战”、“不加强盟国关系反对中国”、“不寻求改变中国体制”、“不支持台独”以及“无意与中国冲突”。这是拜登3月18日与习近平第二次视讯峰会所做的承诺，条件是习近平同意不在军事与经济上支持入侵乌克兰的俄罗斯。

最近几个月，落实“四不一无意”的承诺更成为中方官员每次与美国官员会谈必提的要求，但北京却忘了自己所做不支持俄罗斯的承诺，也没有完全兑现。

第四，包括王毅在内的中国官员都强调“三大公报”是美中关系能够稳定的最好“护栏”，但是美国近年却愈来愈重视台湾关系法与六大保证。特别是“六大保证”中强调台湾主权地位不受影响，更让北京不断抨击美国是在掏空“一中政策”。

另一与台湾主权地位相关的是美国国务院官网5月5日删去“台湾是中国一部分”的文字，作为美国日后介入台海冲突的张本，也让中国强烈反弹。

最后，美中两国都希望在台湾海峡与台湾问题上加强沟通与管控分岐，以免双方在台海的高度竞争演变成一发不可收拾的冲突。尽管美国希望在台海问题上与中国达成避免冲突或战争的协议，但是中国却无意与美国签署任何有关台海避战的协议。

一方面，北京显然希望在和平统一的选项之外保留武力统一选项的弹性空间。另一方面，北京也希望偶而打打“台湾牌”，反制一下美国经常打“台湾牌”的攻势。

综上所述，美中两国或许都有意愿在台湾问题上加强沟通、管控分歧，以免爆发新的台海危机。惟由于中国无意与美国签署避免台海战争的协议，因此美中两国只有在“没有避战协议”但却有“管控分歧协议”的情况下，继续玩着高度危险的台海棋局。

作者是淡江大学外交与国际关系学系荣誉教授