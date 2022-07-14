跨越2047的一国两制

来源：明报

作者：李华明

就香港回归中国超过25年的这刻，我真是百感交集。七一当天在家看电视直播，我怀着期待的心情，见证新一届特区政府成立及官员宣誓仪式；当然，最重要的是聆听习主席重要演说。主席的讲话内容在此不重复。

然而，不得不提的是香港“一国两制”如何走下去这方面的内容，相信是大家十分关心的一环。习主席清楚表示“这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持”，看来余下25年的方向已一锤定音，一国两制应该没设限期了！

此外，习主席强调维护国家安全是一国两制的“根本宗旨”。因此，估计“完善选举办法”在短期内不会修改，并将继续使用，而国家安全是特区政府重中之重的任务。难怪一个警务处副处长能在12年间登上特首宝座，中央政府对纪律部队官员特别有信心！

7月2日中联办官员已马上在会展举行一个题目冗长的活动——“香港社会各界学习宣传贯彻习近平主席重要讲话精神座谈会”，社会上有头有面的大人物都被邀请出席；建制派政党和社团都纷纷举办同类座谈会。劳福局更联同中联办合办社福界座谈会，而社福界被政府视为2019年风波中的活跃分子，所以在这界别举行就更具意义。

公务员事务局亦为公务员举办相似的座谈会。在短短的时间内，整个社会泛起学习习主席“重要讲话精神”的座谈会，这样的情况令我感觉相当负面！

由一个极端走往另一极端 乃失败源头

真正的一国两制，是香港具有本身特色，是与内地其他城市有明显差异，而并非指硬件的东西，例如以英国港督命名的街道。我强调的是港人生活方式、思想方式，及崇尚个人自由的意识等。

上述座谈会在内地是很普遍的，但在香港，可会想像到有一天我们要参加“李家超特首演说的学习座谈会”，大家会有什么反应？我们香港人习惯就政府的咨询或政策举行座谈会、研讨会等，但不会学习某个人的讲话。这类座谈会明显地破坏我们珍惜的一国两制，在强调和谐环境的同时，便带来侵蚀一国两制的风险。政治是平衡的艺术，由一个极端走往另一个极端，是失败的源头。

由所谓2019年的大乱演变至今天的大治及平稳局面，正是各走极端，市民的等值投票权在国家安全的巨网下缩小了，行政立法关系变成空前的和谐。这真的是祖国领导人所愿见的？而香港的特色会逐渐消失吗？况且，学习领导人思想和说话是个人崇拜的表现，对港人来说是不大接受的。

当2019年底的区议会选举“变了天”，把建制派的现任议员和参选者打得落花流水，这结果便是麻烦的开始，接着泛民更声言要夺取立法会过半议席，从而当家作主，要特区政府跪低！这也是一个极端的局面；取而代之是百分百稳定局面，同样是另一个极端，对香港死心的人不断离开，这是香港的困局。

谦卑是政治人成功要诀

最后，我想向大家分享的是“谦卑”。这两个字最令我印象深刻的是当年在台北市，我出席了蔡英文女士竞选总统的胜利发言，她承诺上任后会以“谦卑、谦卑，再谦卑”的心态来服务市民。5年前林郑月娥当选特首后，也多次提及会以谦卑态度面对港人，可是她一直未能做到，最终便大失民心。

我们的新特首在七一演说中也提及谦卑，他会否重复林太的错误，我们要拭目以待。我自己从政20多年，绝对清楚谦卑是政治人的成功要诀，但知易行难。当一个人拥有极大名望及权力时，或许是很难做到的。

作者是香港立法会前议员