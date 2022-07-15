中国烂尾楼背后预售资金何以逃离监管？银行内部人士分析

来源：南方都市报

连日来，网传“强制停供潮”受到关注，银行资金监管成为焦点。既然资金监管有章可循，那么在烂尾楼形成的背后，预售资金监管是如何出现“失守”的？监管又要何去何从？

关于预售资金是如何被挪用的问题，某商业银行总部高管向南都湾财社记者分析，一种手段是，钱没进入监管账户，这个银行存在失职，但比少数见。

第二种情况比较常见，是资金确实进入监管账户了。“老百姓对所谓监管账户有误解，其实是一种形式的审核，而不是实质性审核。”该人士认为，比如某个楼盘购买1000万玻璃，提供合同，通过内部审批单，这笔监管资金就转到开发商的总部账户了。对于银行来说，并不是核实买玻璃的钱是500万还是1000万，而是按照监管流程走。钱到指定账户后，后续的使用情况，银行是否有关继续监督？银行是否还有责任，就很难界定了。除了个别银行监管不到位之外，大部分情况是因为开发商有自己的“小九九”，利用项目把资金挪作他用。

那么，银行伙同开发商造假的可能性有多大？该人士向南都湾财社记者坦言，银行没有太多动力联合造假。一般来说，这个监管资金趴在账上，银行会收取开发商很低的托管费，可以理解为银行拿活期存款。贷款审批业务，对于银行与工作人员来说，才是动力。

不过，也一些地产分析师指出，此次事件的核心是，“银行既是运动员，又是裁判员，在实际执行过程中，没有起到裁判员的作用”，才出现了上述违规放贷、经营贷流向房地产、预售资金挪用等现象。