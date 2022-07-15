中国楼市“断供潮”勾起美国次贷危机回忆

来源：彭博社

作者：任淑莉

一切就像野火一般蔓延。中国的购房者拒绝为停工的“烂尾楼”支付房贷。有些人说，还贷必须等到工地重新开工。

截至7月13日，这种变相抗议已波及100多个楼盘项目，一天前还只有58个。沮丧的买家指责开发商滥用销售收入，及银行未能给他们的房贷提供保障。

中国还从来没有发生过这样的事情。就像当年美国一样，在2007年次贷危机爆发前，抵押贷款市场陷入困境的可能性小之又小。

但这种断供潮并非完全想不到。购房者有一万个理由生气。根据中信里昂证券汇编的数据，这些烂尾楼盘多数是已经债务违约的地产商开发的。领衔的是恒大集团，其楼盘估计占到35%。江苏省一个楼盘在疫情爆发前就已推出。自去年8月以来，工地一直停工，其附近的楼盘价值下跌了约10％。

对普通家庭来说，受影响的不只是财富缩水，他们没法入住，更何谈享受新居。多年来，在地方政府的同意下，恒大和碧桂园等公司通过所谓的预售模式推动了住宅市场的繁荣。现在，建筑商没有钱来把这些项目完工。

诚然，过去开发商也会因为债务问题而遭到抗议，苦主包括供应商、公司自己员工以及买了理财产品的倒霉的散户。但这次局势的发展完全不同。它在打开一个潘多拉魔盒，对中资银行的稳定构成直接威胁。据彭博新闻社周四报道，中国住房和城乡建设部及金融监管部门本周已与部分中资银行开会，讨论部分房地产项目停工情况及银行按揭贷款断供风险等。

除非中国政府出手制止这场踩踏发生，否则很可能催发银行体系的崩溃，类似于2008年雷曼兄弟事件的影响。如此大量的银行贷款如果变成坏账，中国是没有做好准备的。

根据Autonomous Research的数据，银行在房地产行业的敞口约为62万亿元人民币 （9.2万亿美元，12万亿新元），其中一半以上为抵押贷款形式。中国建设银行账上的抵押贷款占其总资产20％以上。

直到本周前，中国的中产阶级都是优秀的客户，每月还贷从不拖拉。政府的社会信用体系也运转良好，信用记录不良甚至可能让人没法搭高铁。但如果有些人真的受够了，就是不愿意还债了该怎么办呢？

我们不是在谈论一两个违约的开发商。中信里昂证券汇编的数据显示，过去一年，排名前100的开发商中有28家发生违约或向债务人提出延期。它们合计占到了中国房地产销售总额的20％左右。资金链现在更紧了。上半年，房地产销售同比下降72％，进一步侵蚀了他们的现金流。

中信里昂证券每月发布的恒大项目现状调查让我们得以一窥中国有多少未完工楼盘。截至6月 ，恒大地产逾半数在建项目停工。该券商估计，大约有8400亿元人民币的抵押贷款与中国各地的烂尾楼盘有关。

值得一问的是，我们是如何到这一地步的，尤其是对于一个执着于维稳的政府而言。

我们所看到的只是政策惯性。开发商陷入困境已经有一年多了，但他们的财务重组没有寸进。地方官员一直不愿作出艰难的决定，核销坏账和达成解决方案。由于无法摆脱财务包袱，建筑商无法专注于运营。它们变成了“僵尸”，它们的建筑工地变成了“鬼城”。

2008年，我曾供职纽约雷曼兄弟，在第一线目睹了次贷危机如何拖垮这家老牌银行并威胁到整个行业。现在的环境开始让人感觉诡异的相似。