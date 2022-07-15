安倍的亲美、抗陆、挺台遗愿成败未卜

来源：美丽岛电子报

作者：陈国祥

安倍晋三走了，他是日本的新时代开创者，其政策主轴一言以概之，就是“松绑”：让日本脱逸战争罪行、解除二次战后被强加于脖上的和平宪法束缚、突破自卫队圈限于国内防务的禁锢、促进日圆贬值和货币宽松以走出通缩困境、摆脱美国在亚洲的马前卒地位而转型成为抗中急先锋。他在方方面面的松绑努力，迭创新犹，虽成果有限，但已将日本导入宽阔的发展格局中，后继者亦步亦趋，力求实践他的美梦，成败尚未揭晓。

他的松绑成就主要是主导修订安保法，允许自卫队派往海外参与美军的作战任务，一改先前被严加捆绑的格局，大大提升了日本在国际社会上的战略地位。他的外交方针致力于挣脱日本做为战败国的非正常国家格局，促使日本成为一个亚太地区具有举足轻重影响力的正常国家。他的对外政策可以概括为“亲美、抗陆、挺台”，这不只是一个愿景，而是有具体作为的方针。

他为此提出的“开放的印度太平洋战略构想”，得到了美国、印度、澳大利亚等民主政制国家的支持，落实为抗中伙伴。美国总统拜登总统悼念他时说：“他描绘的自由开放的印度太平洋构想将被继承。”他的印太倡议成为美国制华战略的主轴，亚太经合会成员倡议而由奥巴马总统启动再遭特朗普弃置的跨太平洋伙伴关系协定（TPP），被他捡起来完成谈判与协商，易名跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），已经生效，连中国都表态愿意加入。安倍搭建的经贸大桥成为一座永久性建筑，汇聚跨太平洋国家的船舰穿流不惜，享受经贸合作的红利，隐含着抗衡中国的企图。

除了美国之外，对于安倍辞世最不忍的就是台湾，因为他对台湾十分友善，在任上积极挺台，卸任后提出“台湾有事，就是日本有事，更是日美同盟有事”的说法，更激起阵阵涟漪。他强力支持台湾抗陆的思维，已然成为日本政府外交对策中的一个要件。他的对华政治路线基本上被岸田内阁所继承，除非中美对抗格局发生根本性变化，否则今后很长时间内，将继续对东北亚及全世界产生深远的影响。

他志在为日本全方位松绑，终极目标是促进“日本民族复兴”。他积极改变日本二次战后在世界舞台上国不成国的格局，今年6月中，他提倡日本应大举扩增武力防卫能力，尤其要加强攻击敌国导弹基地的“反击”能力，应该扩充防卫经费至每年10兆日圆。他改变了日本二战后被允许的有限自卫力定义，固然获得日本右翼人士激赏，但也引起国内外各方的高度疑虑，引发国内舆论正负两方的热烈争论。

安倍的路线必然将对今后数十年的日本领导人产生指导作用。他有形的生命结束了，无形的精神却将生生不息，灵魂不散。他无疑是“日本魂”的忠实信仰者与实践者。战后的日本由于担负着“侵略者”的罪名，受到和平宪法和国际舆论的重重束缚，只能将重心放在经济发展上。安倍要挣脱这个框架，他发表的“战后70年谈话”，表示日本愿意承认过去的错误，也对印尼、菲律宾等东南亚国家以及台湾、韩国、中国大陆人民所施加的虐待与磨难表达歉意，并且诉说了70年来日本为化解二战错误所尽的种种努力。安倍提及现在的日本人超过八成都和二战没有直接关系，不该一直背负着战争造成的创伤。安倍要带领日本应该迈向新章节。他书写的新章节尚未完成，后继者传承他的衣钵，继续以具体行动书写。

他执政后期适逢美国反中急先锋总统特朗普当政，但两人理念想通而行动不一，到了拜登执政，他的政策才与美国完全合拍，因此他的后继者如鱼得水，在他的思维指引下与美国水乳交融。日本近来成为抗中猛将，连英国、法国、德国、荷兰等欧洲国家纷纷参加了印太地区的联合军演，日本想通过与北约接近的方式，与美国合力将欧洲进一步拉入印太地区。岸田文雄首相出席今年6月在西班牙的北约领袖峰会，积极促进北约亚太化、亚太北约化，美国为此暗庆，中国则为之跳脚。

战后的日本由于担负着“侵略者”的罪名，在国际上缩手缩脚，避免卷入纷争。面对中国的态度也矮人一截。安倍改变了相对关系，比如2016年8月，当时担任外相的岸田文雄召见时任中国驻日大使程永华，对中国武警船在日本领海出入表达不满，岸田还故意迟到八分钟，用违反外交礼节的方式让程永华在媒体面前枯等。在对华政策上，岸田继承安倍路线，并在美国的撑腰下，对华益趋强硬，行事皆有针对性。

岸田上月在北约峰会中卖力演出，甚至反客为主，在峰会场外连开了几场会议，包括美日韩三边会以及日韩纽澳四边会等，而且放话邀请北约秘书长斯托尔滕贝格尽早访日，以更新日本与北约在2014年制订的有关网络防御及海上安全之合作文件。北约则通过了“新战略概念”文件，首度将中国视为“系统性挑战”对手。岸田逮着机会畅谈这个议题，积极配合美国强推“印太战略”，拉帮结伙对抗中国。日本正奋力脱离战后包袱，将北约东扩视为日本提升在亚太地区影响力的好时机，并借此扩大在这个地区的军事势力。

在美国印太战略的框架下，日本正在大展手脚，预计在今年底前完成《国家安全战略》、《防卫计划纲要》、《中期防卫力量装备计划》三大国安文件的修订，为此而与美国紧密协商。日本迎合了北约在印太地区实行海上联演，未来将使美国海军、海上自卫队和某些北约国家的海上联演趋于常态化。日本大步走向军事化，且勾连区域外国家进入印太地区，强化阵营对抗，已经引起是否将进一步破坏区域和平与稳定的疑虑。岸田上月受访时还表示，“欧洲和印太地区的安全是一个整体，是不可分割的”，其目的就是借助北约力量制约中国。

中国对北约扩至印太地区十分忌惮，口头抗议犹有不足，派了军舰20天内航行日本外圈，相对的也加剧了日本对中国的疑虑，虽然顺了北约的意，但也使安倍“台湾有事，就是日本有事，更是美日同盟有事”的说法进一步发酵。

在安倍构建的蓝图指引下，日本正在放弃战后的日本和平主义原则，将中美和中欧关系的低潮视为与中国摊牌的良机，诸多“挺台”言行已被中国大陆指摘其背弃了在台湾问题上对中国大陆的承诺，致使陆日关系进入紧张状态。岸田文雄无所忌惮，在G7峰会上，攻击中国大陆说，北京单方面改变台湾问题现状的意图正在加强，他渲染了“今日乌克兰明日东亚”的说法，借以促进相关国家对中国大陆扩张势力的警觉与对策。

岸田所做的正是实现安倍先前的告示。今年4月，安倍在美国报纸发文，再次将台湾和乌克兰相提并论，渲染了台海的紧张局势，强烈建议美国抛弃“战略模糊政策”，明确协防台湾，背后的动机就是希望突破日本对台政策的禁区。

从安倍到岸田，日本针对中国在亚太地积极配合美国进行结盟，在美日印澳四方机制（QUAD）、美日韩同盟，以印太经济架构（IPEF）、蓝色太平洋伙伴（PBP），日本的身影都很显眼。日本防卫省计划新设的“统合司令部”，被认为是意在针对中国；自民党提交给政府的议案中，要求日本拥有“攻击敌国基地”的能力，还要求连带攻击敌国“军事指挥枢纽”，意在废止日本宪法“对外交战权”的底线。安培还想解脱长期奉行的“无核三原则”，提出日本要与美国“分享核武器”，并且呼吁在五年内将防卫费增加一倍。

安倍抓住美国抗中心切的战略思维，希望借此大好时机挣脱日本身上的诸多桎梏，成为无拘无束的正常国家。他的后继者也利用国际环境变好的时机积极实践“日本的伟大复兴”，这对日本以及亚太国家究竟是福是祸，就要看未来的事态发展了。