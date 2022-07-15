美想靠强势美元 打通膨

来源：台湾《联合报》

作者：林建山

美国6月消费者物价指数（CPI）9.1％再爆表，刷新近41年新高纪录，震惊全球金融经济市场，大多数跨国机构预计Fed在7月加息75个基点，应该已板上钉钉，甚且不排除加大加息力度到一百个基点的可能性。

美国货物价格全面性飙涨，汽油价格环比上涨11.2％，更远超其他类别物价，住房和食品价格飙升，更是当今CPI爆表的主要因素。

这势必会积极迫使Fed不得不继续坚持货币紧缩路线。倘若Fed如目前市场预期，因为6月CPI爆表的震撼，在7月与9月的加息都达到100个基点的话，则可能显示美国已改变对付当前超级通膨的战略，由守势性金融战略，转进攻势性金融战略。

当然，无论是加速升息或扩大缩表，固然会如同多数专家看法一样，产生局部性抑制通膨作用，但是两者所肇致产业经济部门成本高升，反而更助长通膨恶化，且也加速美国经济陷于滞胀与大衰退的新窘局，这一负向效应其实恐怕更难衡平，更难被民众及国际社会忍受。

不过，在耐受“沃克尔时刻”冲击之际，因为传统上只要提高美国利率水准，全世界都深信美元汇率必定走向更强更高，能轻易发挥美元汇率的“非常态强势”效应，使美元霸权再度显露，最大程度吸引国际资金流注美国，同时也更能持续美元霸权地位，更容易针对目标国家的经济财富大薅其羊毛，用来填补过去四年，特朗普及拜登货币大印钞救市，及财政大撒币创造出来高达6兆美元旷世窟窿。

正是借由Fed积极提高升息缩表力度，更有助于美国打响“反向货币战”；今年第二季美国“反向货币战”正在获胜，也就是说，让美国轻易做到跟2008年世界金融海啸危机后“赢得美元贬值之战”一样，现在美国是反向操作，且很快“赢得美元升值之战”。

近月以来，美元波动幅度颇不寻常，而真正引起世人注目的是美元的汇率水准。

7月13日美元对欧元汇率达到一比一，这是2002年以来第一次；美元对日圆汇率也企及1998年以来最高水准。扣除通膨因素后，40年来美元贸易加权汇率指数，仅两次出现币值比当下更强势，分别是2002年和1985年。

今天美国财政部的经济逻辑与现下Fed货币支撑相结合，轻易推动美元上涨。美国经济逻辑既推动美元走势，又助力全世界经济恢复某种平衡；但是，对于当前已相当窘迫的国际经济社会来说，却是极大不安且高度不确定性的痛苦。

Fed积极升息缩表，在一定程度上，可以让强势美元大大帮助美国解决问题。

今天美国的基本态势是：强势美元使出口更加困难，使美国跨国公司海外利润减少，却使进口商品比较便宜，立即有助于美国遏制爆表的通货膨胀。

如此情境态势下，Fed在7月与9月加息100个基点的可能性就很高了。