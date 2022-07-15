国民党黄复兴党部仍铁板一块？

来源：中评社

作者：黄文杰

中国国民党军系黄复兴党部，向来是蓝营最忠贞、“铁卫军”美誉，不过桃竹苗两年两次主委被解职，元气大伤，黄复兴还是铁板一块？

2020年9月7日，军系桃园黄国园党部主委于北辰“遭解职”，不到两年，2022年7月13日原苗栗黄国苗党部李敏政，因为党务不中立，挺议长钟东锦参选苗栗县长，也是“遭解职”，桃竹接连“出事”，让人纳闷，到底发生什么事？

于北辰担任桃园军系主委，是在吴敦义担任党主席，被解职是在江启臣，因为顶撞黄复兴主委臧幼侠，无预警被解职，现在的于已经退出国民党，成为网红将军与名嘴。

李敏政是否“于北辰第二”？还有争议。但是当国民党正式征召农田水利署苗栗管理处退休处长谢福弘参选苗栗县长，基于党务中立，军系的黄国苗应该立刻“效忠”，结果李敏政选择挺原苗栗县党部主委兼议长钟东锦参选到底，地方主委、军系主委双双被拔。

李敏政是在党主席朱立伦、黄复兴主委季麟连手上被解职，新任苗栗县党部主委是前苗栗县长刘政鸿，苗栗黄国苗新任主委是赖文镇将军，政战学校25期（68年班）政治系毕业，历练过旅部政战主任、师部政战主任、步校政战主任、“国防部”总政战局眷服处处长等职，已经拜访谢福弘。

“黄复兴、黄国苗，军魂永在、本党先锋、地方后盾”这句话，是苗栗军系的招牌，现在摇摇欲坠。

黄国园党部14日在桃园八德区召开扩大会报，黄复兴主委季麟连亲自到场“精神讲话”，可以看出来，黄复兴更小心翼翼，抓牢抓紧，不能再度看到分裂。

主席朱立伦故乡桃园，之前就上演挺蓝委吕玉玲参选桃园市长，最后党提名张善政，让桃园军系相当尴尬，黄国园主委蔡忠诚第一时间跳出来“效忠”，化解风波。

桃园军系持续整合，力挺张善政，苗栗军系则是“快刀斩乱麻”。

季麟连说法是，单纯黄国苗主委立场没有把握，造成言行脱序，但是李敏政仍不爽党中央打压与抹黑，尤其“选钟东锦、就是支持民进党”这句话，成为挺钟东锦军系最大伤痛。

面对底下干部违反命令，季麟连以两个数字解释，当年陈水扁以四成选票进入台北市政，赵少康拿了3成3的选票，第二次，陈水扁2000年大选3成96胜出，宋楚瑜拿3成68，说明蓝营不能分裂，分裂就是支持民进党。

沦为在野的国民党，落魄到没有党产，到处都被瞧不起，黄复兴党部不断受挑战与裂解，尤其遇到选举，党务中立变得弥足珍贵。

会造成蓝营自己内部矛盾，关键还是提名过程。国民党原本在苗栗、新竹、桃园，有一定影响力，出现史无前例乱象，还是党高层误判情势，只听信“大老”建议做决策，却没想到所谓的大老，早和社会脱节不知选民结构改变。

这也让黄复兴党部要维持纪律，手段必须快狠准，近乎“清党”，只是从吴敦义、江启臣、朱立伦，黄复兴主委也不断更迭，威望不容易建立，地方支党部也被迫跟着走马换将，新的一批上来又磨合的阵痛期，好不容易整军备战，一场选举胜败又跟着换主席，黄复兴就是“铁板一块”？似乎愈来愈困难。