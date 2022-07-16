恐惧与奉承：向蔡政府要真相，何其困难

来源：台湾《联合报》社论

林智坚双硕士论文抄袭案爆发逾十日，台湾大学及中华大学皆称已受理检举，将于“两个月内”完成审定比对。在此之际，却传出有台大教授不愿出任审查委员的情事。对此，台大校长管中闵驳斥说，台大不会不敢审；担任“审定委员会”召集人的社科院长苏宏达则语带保留，称此事“太敏感”不好说。台湾教育部的态度则更耐人寻味，称学校只要在“四个月内”完成查处即可，似无意让此事早日水落石出。

迄今，包括授予林智坚硕士学位的两所大学，拥有论文智财权却遭剽窃的竹科管理局，及中央主管部会的教育部，每个单位都声称会追究真相以端正学术风气。然而，从各单位虚应故事的态度，对照台湾总统蔡英文和国安局长陈明通极力护航林智坚之果决，二或四个月后，民众能否得到抄袭疑云的真相，恐怕并不乐观。尤其，伴随愈发激烈的年底选举，每一审查步骤都可能被打成蓝绿之争，最后的真相极可能完全消失在混浊的程序中。

台大是全台第一学府，理当有最大的学术气魄拨开这次抄袭事件疑云，国发所学生会也发出声明要求维护该所声誉。问题是，从2018年跨到2019年的“卡管”事件，已严重伤害了台大人的自由心灵。包括校长管中闵今年放弃寻求连任，许多洁身自好的师生也选择退却和噤声，以与政治保持距离，主要原因，都深知自己的声望、名誉或专业禁不起政治脏水的泼溅和污染，只能自求明哲保身。因此，尽管林智坚的论文争议如此明显，不少教授却拒绝担任审查委员，因为他们承担不起民进党的“秋后算帐”。

这并不是在指责台大教授缺乏正义和勇气，相反的，在“卡管事件”的政治高压中，人们看到了许多台大教授沉默坚持长达一年，拒绝向贪婪无耻的政治势力屈服或妥协。事实上，就在必须对林智坚抄袭案进行审查的同时，台大正在进行下任校长的遴选作业。在参选者众却缺乏高声望学者的情况下，台大未来的前景，和论文案真相一样晦黯不明。

尤其，论文的抄袭认定需要三分之二的多数通过，只要审委的组成略有差池，审定过程就会变成一场混战。更糟的是，台大一旦判定林智坚论文抄袭，那么他的指导教授陈明通刻意放水的责任，势必要连带处理。而以陈明通现任国安局长的地位，台大要如何评定陈明通在抄袭案中的角色，恐怕更是一场走钢索的游戏；稍一不慎，就会遭到政治全力扑杀。原因很清楚：林智坚既是蔡英文极力提拔的“小英男孩”，在选举交锋时刻，民进党绝不可能手软；届时，台大的学术良心再正直，又将如何招架？

相对于台大，中华大学的压力相对较小，毕竟两校声誉和歷史截然不同。尽管如此，并不表示外界会轻忽中华大学对林智坚抄袭案的审查结果，也不表示中华大学可以不顾校誉作出偏颇的认定。近日有民代爆料，林智坚透过幕僚向中华大学下“指导棋”，要求校方如何从法律面、契约面及道德面三方帮林智坚圆谎脱罪。尽管当事人辩称，相关讯息只是和教授“讨论”；但论文已进入审定程序，当事人这种作法若非“教唆”，也是“勾串”了。林智坚若要维护自己清白，能用这种见不得光的手段吗？

在蔡政府执政下，人民要一个简单的真相有多困难，由此可见。台大仍未摆脱“卡管”的恐惧阴影，中华大学则是自甘受到摆布；这种时候，改由“机器人”来审定抄袭案，也许还比较迅速客观。

