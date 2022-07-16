赖清德的“夺门之变”

来源：台湾中时新闻网

作者：沈迺训

在2019年趁蔡英文落难之际，宣布参选党内总统初选，最终铩羽而归的赖清德，终于一吐怨气了！

从前日相安倍晋三的丧礼安排，赖清德得到日方特殊礼遇，得以亲友身分参加家祭，可以得出日方是以行动认证赖清德是未来蔡英文接班人的结论。

所谓的亲友称谓，本质上仍是为政治服务的权宜代称，而非仅因赖本身与安倍家族有密切私交，目的是在合理化赖行程的适宜性，用真实的私交夹带真实的政治需求，才有可能产生如此完美的演出。

日方此次助攻赖清德可谓是棉里藏针的大事。以古代封建王朝为例，众多皇子中，一旦有皇子被皇帝指定代行祭祀大典，将专属于天子的祭祀权委交其手，等于是被皇帝认可其继承人身分，底下大臣肯定是了然于胸。

至于为何不是陈建仁？实乃形势使然，非蔡英文不为也，实不能也。当日方直接作出邀请赖的态度，蔡早难以阻挠，一来时间紧迫，二则一旦交涉替换陈或阻挠赖出行，消息传出都有碍总统威严，更加增添未来在党内权力交棒的斗争纷扰。

由此可观之，即便蔡对接棒人选心有所属，然而其所代表的党内势力，犹不足以对党内派系权力分布形成绝对权威，一旦年底地方大选民进党惨败，交出民进党主席之位的蔡英文恐将提前跛脚，正所谓一朝天子一朝臣，党内实力派必也将改尊储君赖清德，渐渐将蔡晾在一旁。

此情此景，有如明英宗的“夺门之变”翻版。当年明英宗在土木堡之变被瓦剌北掳大漠，其弟因而继位是为景泰帝，不料后来瓦剌放回明英宗，景泰帝便将英宗尊为太上皇并加以软禁，后来英宗联合朝中党羽，趁景泰帝病重之际发动政变，最后把景泰帝晾在深宫活活病死。此番赖清德试图拿回2019年的大位，是否也像极了明英宗复辟故事？