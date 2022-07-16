把疫情当选情 叫不醒装睡的苏贞昌

来源：台湾《联合报》

在台湾单日近3万确诊、百人死亡的疫情下，疫情指挥官陈时中毅然决然辞官投入台北市长选战。行政院长苏贞昌大吹大擂说，有时民众在下午2时正好睡午觉的时候，陈时中却亲自主持指挥中心581场记者会，成为疫情中的稳定力量。看似清醒的苏贞昌老是乱说话，一席“午觉说”更让网友炸锅，不知苏活在哪一个平行时空？

为了拉抬陈时中选情，行政院昨天精心安排一场“道别记者会”。苏贞昌在行政院会表示，陈时中担任卫福部长5年5个多月，是任期最长的部长，陈还兼任疫情指挥中心指挥官，到今天已是907天，陈时中的辛苦可以看得出来，民众下午2时睡午觉时，陈亲自主持记者会581场，沉稳、专业、善于沟通，连外媒都给予赞赏；陈坚定温暖的人格特质跟高EQ，也带领台湾创下连续253天本土零确诊纪录，是全球最长纪录。

苏贞昌的“午觉说”炸锅，PTT乡民的反应最直接。许多人留言：“哪个上班族下午2点还在睡午觉？”“陈时中哪里善于沟通？”“整天讲垃圾话”、“不知民间疾苦”、“苏下午2点睡午觉？”还有网友KUSO质疑，苏贞昌是不是很讨厌陈时中，故意乱说话？

对照指挥中心今天公布的最新疫情，台湾新增2万5223例本土个案，114人死亡，本土个案更确认首例BA.5社区感染。事实上，确诊人数虽下降，死亡人数却再度上升逾百人，显示“平原期”的疫情尚未完全降温，蔡政府却已“超前部署”打选战，提早转弯为陈时中找下台阶。

苏贞昌早在6月就忍不住两度说出“真心话”，苏6月3日到高雄展览馆视察孩童大型疫苗施打站时高呼，“让我们一起打赢这场防疫的选战”。苏6月18日南下屏东，再度脱口而出说，行政院的工作就是把政务做好“拼经济、顾选情”。苏贞昌三番两次谈话为陈时中暖身，证明参选剧本已经写好，“只是不让你偷看”。

就算上万确诊、百人死亡已成常态，但BA.5社区感染的最新威胁仍近在眼前。防疫不是选择性的算数报告，苏贞昌显然想用陈时中的苦劳掩盖防疫破口，却无法转移近2年全台超过400万人确诊、7000人死亡的痛苦；蔡政府想蹭陈时中“防疫红利”的余温，听在染疫家属的耳中却是何其讽刺。这些疫情伤口，不知苏贞昌是忘记了，还是害怕想起来？

网路有一句流行语：“装睡的人叫不醒，装瞎的人看不见”。谎话说了一千次也不会成真，就像选举语言说多了也不保证当选，不知道是谁下午2时还在睡午觉，但大白天就在说梦话的肯定就是苏贞昌。

