拜登首访中东已无足轻重

来源：香港01

从哲学角度看，太阳每天都是新的，新世界、新大国和新中东既非昨天之复制，也非明天之镜像，因为着实已经、正在并且还将发生变化，由此引发的力量与关系格局、体系与秩序态势都呈现明显的不确定性和强烈的可塑性。抽离具体议程来梳理美国与中东关系，也许比条分缕析拜登此行得失更有深远意义。

首先，世界是新的。今天的世界处于百年未遇大变局、冠病疫情大流行、俄乌冲突大博弈的三重叠加岔路口，全球化进程遭遇严重挫折，大国合作进入历史低潮，世界经济全面下沉，国家关系脆弱易变，国际秩序混乱失稳，多数国家内忧外患……一言以蔽之，世界进入现代版的春秋战国时代。在此背景下，中东只不过是纷乱江湖的边缘和配角，是少有的可以预判不会引发世界大战的“鸡肋地带”。

其次，大国是新的。二战后形成的雅尔塔体系，确定大国共治的基本架构和法理基础，达成以联合国为平台、联合国安理会为中枢、中美苏英法五大国为核心的决定战争与和平的运行规程。但是，诸大国今非昔比——英法早已成为中等体量国家，美国走过巔峰呈现下坡态势，苏联继承者俄罗斯不仅经济总量位居三流，军力也有所下降，中国则逐步进入由强趋盛的上升轨道。对中美俄三大国而言，中东的价值和分量也呈现新表征：美国消极维持存在，俄罗斯重点经略，中国逐渐进入佳境。

其三，中东也是新的。大国对中东的长久偏爱已被其他热点移情，大国在中东的投入也在量入为出。中东的传统地缘博弈依然是主体叙述和主流话语，但是，本土各大玩家已阶段性精疲力竭，旧式恩仇正在消解演变，身份政治缠斗疲软退潮，新的纵横捭阖正在演进。中东之新还在于，乍一看总体风平浪静，细一看和平与发展的根本性共识并未达成，只是大国日益退为配角，区域力量擢升为主唱。

梳理了这些大变化，再来分析何以拜登中东之行无足轻重。冷战结束后，美国与中东，从未如此薄情寡义且味同嚼蜡。克林顿两任期间，几乎把主要精力都投入中东和平进程，也取得重大斩获；小布殊两任期间，中东既是“民主化改造”的核心区域，也是美国试图藉助两场战争改写地缘面貌的主要战区；奥巴马两任期间，虽已启动战略收缩，但也视中东为战略与外交基石而仅次于欧洲；特朗普虽在位仅一任且加快收缩，但毕竟把首访殊荣赠予了中东。拜登此行姍姍来迟，时间和空间都排在欧洲和亚太之后，无人相信他重视中东。

反观中东国家，也日益不把美国当回事。不仅因为美国实力下降，投入减少，资源回卷，还在于美国相当靠不住，其他大国的存在感反而逐步上升和增强。自2005年沙特国王阿卜杜拉改变习惯，不再将首次域外访问标定美国而是拐向中国后，诸多中东领导人履新后也都将美国排除首访之列。同时，随着俄罗斯依托石油财富重返中东，美国盟友宁可在美俄间踩高跷，也不愿把所有鸡蛋都放在美国篮子里。至于宿敌伊朗，一直告诫美国“有多远滚多远”。

美国与中东渐行渐远，还可盘点几任美国总统政治遗产来旁证。克林顿有力推动了和平进程，包括见证巴以签署奥斯陆协议，促成约旦和以色列媾和；小布什继续推动巴以“两国方案”和平路线图，还颠覆萨达姆政权而改变伊拉克权力结构；奥巴马积极与伊斯兰国家和解，达成伊核协议并领导60多国围剿“伊斯兰国”武装；特朗普打破政治禁忌将使馆迁往耶路撒冷，推出“世纪协议”并促成阿拉伯四国与以建交，还从海湾产油国敲走巨额军费和投资。

即便拜登任期刚开始，但已很难想象他会在中东实现前任那样的外交、军事建树而留下可观政治遗產，因为他心猿意马，作为跛脚鸭式总统也着实无心无力。关键在于，拜登政府的战略重点是欧洲和印太，战略伙伴是欧洲和印太国家，战略诉求是少花钱而维持美国霸主地位。而在惯看云诡波譎、满腹杂货商盘算的中东梟雄们看来，有奶才是娘，美国不仁，我自不跟。

拜登此行注定不会有重大斩获。以色列内部争斗如火如荼，政府垮台隔三差五，何况美以国家利益并不一致；巴勒斯坦位微言轻，只能做美国价值观外交点缀换取支持而延缓被边缘化态势；至于曾被拜登辱骂为“贱民国家”的沙特，其领导人年初两次拒接拜登“求助电话”，此番拜登放下身段为增长石油、维持制裁俄罗斯和遏制伊朗而来，背离沙特既定能源和外交政策，沙特政府肯定不会真心相许而为美国火中取栗。

作者：马晓霖，浙江外国语学院 环地中海研究院院长。文章原载于“环地中海研究”微信公众号。