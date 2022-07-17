美中努力建“护栏” 两岸呢？

来源：台湾《联合报》

作者：赵建民

中国大陆政协主席汪洋在海峡论坛呼吁，以九二共识改善两岸关系，陆委会以“两岸互不隶属”回应；先前习近平以回信给与会者方式，强调对台青提供更多方便，陆委会将之斥为“交流促统的目的昭然若揭”。陆委会官网刊载对海峡论坛政策立场，还警告台湾人“不得以任何形式参加涉及‘一国两制台湾方案’或‘民主协商活动’”。

同一时间，陆方对台海压力升温：外长王毅在峇厘岛G20外长会议中，和美国国务卿会面前，先和俄外长见面；5月26日，国防部发言人吴谦称，“台湾是中国的一部分，哪来的什么海峡中线”；6月13日，外交部发言人汪文斌强调，中国对台海享主权和管理权。从年初赖副总统过境美国，到美参议员谭美来访，再到中方发布长文驳斥美国对华21条错误认知，军机扰台层层加码，希拉莉更直言，“中共攻台因乌克兰战争暂缓”！

面对此危机，拜登政府政策重心，已自特朗普全面抗中转为全力避险。7月初，中美参谋首长通话，而王毅和布林肯利用Ｇ20外长会议，场边会面五小时，美方两位国安首长，不约而同地提出“负责任的管制竞争”，对台海加强管控。

首先，中美高层见面交换意见已成常态，近传双方积极筹划拜习三会。过去领导人视讯峰会，台海危机管控都是重点，更糟的是，美方都在中方压力下做出承诺，去年首次峰会，拜登向习保证“四不一无意”，包括不支持台独、不寻求冷战、不改变中国体制、不寻求通过强化同盟关系反对中国、无意与中国发生冲突。日前两国外长峇厘会，布林肯在反独基础上，增加不寻求改变台海现状的“六不政策”。

鉴于俄罗斯出兵乌克兰前，普京声明乌国是俄国不可分割一部分，两个民族历史统一，美方似乎开始做因应，避免类似情况出现在台海。最明显的，便是向中方重申不改变一中政策，同时给予台湾较明晰定位，以免造成包括前次卿克拉奇等，建议承认民主台湾防堵乌克兰事件再现。

此外，美国也竭尽所能拉拢其他势力加入维护两岸和平行列，明显近例是不但邀日韩澳等亚太国家参加北约马德里峰会，还主动促成北约2022年战略概念，首度出现中国是“系统性挑战”说法。针对解放军军机进逼，美军刻意在海峡中线飞行。

台海地区乌云密布，美国忙不迭地搭建护栏，国务卿布林肯5月发布新对中政策，强调有竞有合的战略关系，日前财长耶伦和中国副总理刘鹤会谈，讨论如何抑制石油进口价格和通膨问题。

从“四不一无意”到“六不”，美方不断回应中方要求，降低风险。作为台海安危主要关系方，台湾的两岸护栏呢？我们对两岸和平做了什么努力？我们对互动交流提出过信心机制吗？只要两岸有事，政府不分青红皂白，先将对方痛骂（疫情、石斑鱼事件），政治口水比对谁都多（海峡论坛），从不思考降低紧张的办法。我们需要花大把钞票供养庞大团队（海陆两会编制近四百人），只为了和对方斗嘴吗？

别闹了，该拿出本事了！

作者为文化大学社科院院长