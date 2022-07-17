村镇银行案 要严肃查办失职官员

来源：明报

明报社评

近月，河南村镇银行事件引起国内外舆论的关注。从4月起，大批存户就无法取款，据报涉及400亿元（人民币，下同）存款、40万存户。上周日近3000名各地存户到人民银行郑州支行外维权，一度与警方发生冲突。公安初步调查显示，以银行背后单一最大股东为首的犯罪集团，自2011年起，就涉嫌“实施系列严重犯罪”。令人惊奇的是，该股东却在接受调查期间神秘逃亡国外。此案虽说是一宗金融诈骗案，但社会影响面甚广，且疑点重重，即使不一定造成系统性金融风险，当局也应该严肃彻查，特别是对涉嫌监管失职、甚至与罪犯内外勾结的官员，要严惩不贷，对受害存户以及社会舆论，给出经得起考验的负责任交代。

截至去年底，大陆村镇银行数达1651家，在全国4602家银行业金融机构中，占比超过三分之一，资产总额为1.94万亿元，覆盖全国71%左右的县及县级市。这些村镇银行，是以国际推许的金融扶贫典范孟加拉乡村银行（Grameen Bank，GB）为蓝本，为解决广大农村地区金融需求设立。村镇银行对外资、民资开放，最低注册门槛仅100万元。村镇银行的服务客群，按照2007年中国银监会的相关规定和指引，最初只限于“三农”（农业、农村、农民），后来逐步拓展至小微与零售领域。惟村镇银行经营状况一直欠佳，去年第二季，央行的评级结果显示，有122家村镇银行为高风险机构，占村镇银行总数约7%。

这次爆煲的河南村镇银行，其实是一宗严重的集团诈骗案。据大陆传媒报道，几家涉事村镇银行背后的最大股东河南新财富集团，专门搭建了假的网上存取款系统，绕过正规银行体系，甚至避过银保监的监察系统，近400亿元存款从未进入金融系统记录。冰冻三尺，非一日之寒，根据公安初步调查，这种大规模诈骗犯罪持续长达11年之久，相关的政府监管部门却从未发现，更无干预制止，令人匪夷所思。

假系统诈骗资金11年

与政府关系疑点重重

河南新财富集团唯一实际控制人吕奕，与地方政府的关系亦启人疑窦，他早年的发迹之作，就是凭政府批出的高速公路承建权，向银行借贷24亿巨款；他采取影子股东和高管代持等形式，先后入股和控制了10多家村镇银行，但就连他实际控制的新财富集团，股东名单上都没有他的名字。人们相信，如此大规模的隐秘渗透，以及网络包括小米、携程、百度、新浪等在内34家互联网平台为这些银行服务，似乎都非吕奕一人之力可以做到。

不仅如此，今年2月，吕奕曾因原银监会副主席蔡锷生受贿案被传唤协助调查，但数月后，已有外国国籍的他竟可以顺利出境，逃亡美国。上个月，当多名取不出钱的银行存户打算往郑州交涉时，防疫健康码竟突变红色，在海内外掀起轩然大波。当局后来虽以“擅自决定”的罪名，处分了几名官员，但仍无法减少人们对吕奕与地方政府瓜葛的怀疑。

河南、安徽两省的地方政府已宣布，对5万元及以下的受影响银行客户先行垫付，资金来源是扣押冻结的新财富集团部分资产。但此案中存户的总损失有多少，吕奕卷走的资金有几多，都语焉不详。大陆有消息指，大部分资金或已被挪作他用，如部分流入房地产市场，变成地方政府的卖地收入，转化为地方公务员的工资福利，而这次银行爆煲，亦与当前宏观经济形势严峻、房地产公司资金链断裂有关。

更有人怀疑，其中有不少存款化成吕奕行贿的黑钱。据大陆传媒报道，吕奕当年曾经为900多万元贷款，向曾是国企的郑州银行原副行长乔均安行贿2300万。这种荒唐怪事，令人很自然地想到，背后的涉案金额必然远远不止900万元。当然，最终事实真相，有赖当局对该案深入的调查和翔实的报告，而只有尽早将真相公之于众，才是制止流言蜚语的唯一方法。

公布真相可制止流言

考验公平性反贪决心

根据人民银行去年第四季的评级结果，全国4398家银行业机构中，在安全范围内的1至7级机构有4082家，占93%，资产规模占99%。换言之，大陆发生系统性金融风险的几率很低。这次涉案的400亿元，与全国银行业总资产345万亿相较，也是一个小数目。但时代的一粒灰尘，落在一个人或一个家庭头上，都是一座大山。这400亿元里，是数十万家庭的养老钱、治病钱、学费，甚至大半生的积蓄。在互联网时代，当事件涉及资本与公权力的勾结，就会激发社会对于公平正义的强烈呼唤。

今年是中共二十大召开之年，当此中国内外政治经济压力陡增之际，地方政府的所作所为，对社会稳定动见观瞻。这次村镇银行事件的最终解决，能否获得受害存户与社会舆论的肯定，考验从中央到地方各级政府是否真正抱持执政为民的初心，以及刀刃向内、刮骨疗毒的反腐败决心。