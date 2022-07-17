欧元跌不停 是政治问题非经济问题

来源：星岛日报

星岛日报社论

欧元兑美元汇价弱势毕呈，今年以来已下跌百分之十二，上周三更一度跌穿一欧元兑一美元水平，创二十年新低，市场相信欧元可能再跌一成，将低见一欧元兑零点九美元。欧元持续下跌，表面原因是美国急步加息遏通胀，欧洲央行则因担心引发债务危机和打击经济，迟迟未启动加息，然而导致欧洲陷入困境的最重要原因是俄乌战争，欧盟跟随美国大力制裁俄罗斯，加剧欧洲通胀高企和经济下沉。欧元下跌是政治因素促成，故欧盟首务应是阻止俄乌战争长期化、敦促俄乌议和，才能解救欧洲通胀和经济，挽救欧元汇价。

美欧都面对凶猛通胀，美国上月通胀率高见百分之九点一，创四十一年新高，欧元区上月通胀率亦暴增百分之八点六。为遏抑通胀，美国联储局今年已加息三次共一厘半，市场估计储局七月底议息会议将再加息四分三厘，然而欧洲央行至今仍未启动加息遏通胀，只放风本月将加息四分一厘、九月再加半厘，步伐既慢又小。美欧息差不断扩阔，导致资金离欧赴美，挫伤欧元汇价。

欧盟是俄乌战争大输家

欧洲央行不是不想加息遏通胀，只是没能力快步加息，因忧虑引发债务危机和打击脆弱经济。

欧元区国家过去两年因应对疫情，令政府债务占国内生产总值比例急增，甚至超过2010年欧债危机爆发时，如意大利现在政府债务占国内生产总值比例达百分之一百五十，大幅高于2010年时的百分之一百二十。由于忧虑欧央行加息收水，意大利十年国债利率由年初一厘，至上月一度升穿四厘，欧央行为此召开紧急会议，表明将建立新工具防止成员国债息飙升，才令意大利国债息率回落至现在的三厘三，但危机仍未解除，一旦欧央行加息太急，或会引致债弹爆发。

欧央行加息步伐慎之又慎，因还要顾虑疲弱经济。欧盟上周四调低欧元区今明两年经济增长预测，今年增长率由百分之二点七降至二点六，明年则由百分之二点五大幅减至百分之一点四，须知欧盟等政府机构对经济预测一向都是过度乐观，因预测数值低，只会打击消费和投资信心，令经济只会更差。欧盟都要大降经济增长预测，市场更普遍相信美欧很大机会步入衰退，欧洲经济会比美国更差，此因欧盟是俄乌战争的一大输家。

俄乌战争和欧盟跟从美国重手制裁俄罗斯，令欧洲出现能源和粮食短缺问题，需高价向美国采购，欧盟出血而美国却可大赚欧元。此外，欧盟需要出钱援助乌国，还要面对数以百万乌克兰难民涌入，地缘局势紧张又打击投资意愿，天然气价格过去一年狂升七倍，更重挫欧洲企业生产，衡量企业信心的欧元区制造业采购经理人指数去年六月是六十三点四，现已跌至五十二，若跌穿五十将代表制造业萎缩。欧央行无论如何不愿意，未来数月都要缓步加息，以遏通胀和托欧元，缓和入口通胀压力，但将付出打击企业和消费的代价。

制裁俄国只会伤人害己

欧盟追随美国过去二十年策动北约大步扩张，最终导致俄罗斯反扑而出兵乌克兰，欧盟与俄罗斯关系跌到冰点，打击欧洲安全环境，欧盟对俄国施加严厉制裁，惹来俄罗斯利用能源和粮食反击美欧，加深欧洲能源和通胀危机，挫伤欧洲繁荣。欧洲安全和繁荣不保，才造成欧元病发，一沉百踩。

政治问题要政治解决，欧盟希望解决高通胀、能源危机、债务危机和经济衰退威胁，须先化解俄乌战争的冲突，欧盟要做的是推动俄乌议和，而非跟从美国令战争长期化，欧盟本周可能批出第七轮制裁俄罗斯行动，结果就只会伤人更害己。只有俄乌战争结束、欧盟与俄国互相取消制裁、欧洲地缘局势紧张缓和，欧盟才能遏止通胀和振兴经济，才能让欧元回升。