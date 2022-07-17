非法移民政策将是美国中期选举重要议题

来源：台湾《工商时报》

工商社论

今年6月下旬，美国德州发生超过50位偷渡客被活活热死在货柜车的惨剧，震撼美国社会。事实上，非法移民偷渡入境，再由人蛇集团分批运送到全美各地，类似事件几乎天天都发生在美墨边境的不同角落。非法移民的问题，拜登总统能否提出有效的因应对策，势必影响到11月的中期选举结果。

美国南方共有四个州和墨西哥接壤，边界超过3000公里，由西到东，分别是：加州、亚利桑那州、新墨西哥州及德州。由于众议院议员每隔两年，就要全面改选，美国人口最多、土地面积第二大的加州及人口第二多、面积最大的德州，就成为兵家必争之地。依据2021年最新的人口普查结果，加州有52个席次（减少1席），德州有38个席次（增加2席），再加上亚利桑那州（9席）和新墨西哥州（3席），合计102个众议员席次，占435位众议员将近四分之一。

两个经济大州，成为非法移民的最好落脚地，其来有自。美墨边境合法往返的人数，每年高达3亿人次以上，边城经济的发展，明显受惠于季节性的劳工需求。由于两国经济发展程度的不同，密集的人民往返，民用与商业车辆的进出，以及定期或不定期的劳动需求，既是远因，也是近期事件的导火线。

美墨边境城镇的繁荣景象，产生两个负作用。一方面，合法人力中介，获利远高于合理的营业收益。另一方面，除了合法进入美国工作，就此不再返国而成为非法移民的劳工之外，更进而有之，美国各州边境对接的通关入境检查哨，在墨西哥这边的邻近城镇，就成为偷渡集团的出发点或根据地。

依据“美国人权倡议”的统计，非法移民死亡最少的2020年（247人），以及最多的2021年（557人），都是在现任的拜登总统任内。而死亡人数最少和最多的过去两年，德州州长是2015年迄今的阿博特（Greg Abbott），而对于德州检察长出身的他来说，这两年有如此大的落差，是因为政治上和政策上，与联邦政府的重大龃龉。

6月底发生在德州大城圣安东尼奥市郊，人蛇集团的偷渡货车，因为司机逃跑，造成车厢内被闷死人数超过50人的惨剧，共和党的德州州长阿博特，指责这是拜登总统“开放边境政策”的失败所致。

因为，阿博特州长在4月15日，取消针对墨西哥商用车辆的入境检查，同时要求对方的塔麻利帕斯州（Tamaulipas）加强对于出境车辆的检查，减少车辆阻塞在检查哨的时间，以加速通关，彼此互惠。在此同时，阿博特主张，延续特朗普前总统的“（疫情）大流行驱离”（pandemic expulsions）政策。为了防止疫情的传播和扩散，就算寻求庇护、无论是否进入等待审查程序阶段，这些民众都不得停留在美国境内，这项“仍然在墨西哥”（Remain in Mexico）的计划，是执行“吓阻式的防制”（prevention through deterrence）的重要一环，才能够遏止部分偷渡客和人蛇集团，成群结队，前仆后继前往美国。阿博特因而谴责，在拜登总统的决策下，6月1日终止此项规定，却令墨西哥政府不需要采取更积极的防制作为，造成非法移民有恃无恐的边境闯关。

对于美国政府来说，非法移民的问题，是一个典型的政治问题，因为拉丁裔选民占全美国人口直逼20%。两大政党无不提出政策方案，争取人口快速成长的拉丁裔选票。尤其是拉丁裔的国会议员，反对特朗普前总统的边境高墙政策，对于收容与安置的不人道待遇，也强力发声。也因为如此，拜登总统就任后，很快就指派副总统哈里斯处理这个重大议题。

疫情期间的生活困顿及今年全面复工后的缺工问题，是政治争议之外，另一个促成大量移民涌入美国的经济背景。无论是危地马拉的饥荒，或是短期工作签证名额，远远不能满足市场需求的结果，萨尔瓦多和洪都拉斯的人民，无不是为了追求美国梦，扶老携幼，铤而走险。换言之，只要墨西哥及其邻近的国家，民生经济凋敝，美国就自然而然的成为非法移民的沃土，源源不绝的偷渡事件，也就成为一个无解的政经社会的超级难题。