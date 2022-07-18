中东已不同于昔日，拜登勉强主导好尴尬

来源：台湾《联合报》社论

拜登访问中东时，两个数字一直悬在他的头上：9.1%与37%％。第一个数字，是美国6月的通膨数字，40年来的新高。第二个数字，是拜登的支持度，是二战后美国总统同一任期中表现最差者，比特朗普还低。民主党选民中，有六成四希望下届由新面孔出战共和党。

拜登是一名老中东专家，至少去过中东十几次。此刻，他更重要的议题，是乌克兰、中国大陆，还有美国期中选举，出访中东并非当务之急。但拜登认为高通膨导致他的民调下滑，而油价是推升通膨的主要动力，所以他必须走一趟中东，希望促成波湾国家增产，把油价压下来。

波湾国家愿不愿配合，则是另一回事。具体地说，中东已经变了，不再是老拜登所熟悉的老中东。首先，中东国家都看出来美国想从这个地区脱身，只有傻瓜才会相信美国。美国在中东的影响力也在消退中，无论是波湾国家，还是以色列、埃及或约旦，没有任何国家愿意配合美国和西方国家主导的制裁俄罗斯行动，由此可见一斑。面对国际油价飙升和美国汽油大涨，海湾国家仍与俄罗斯在“OPEC+”框架下协调坚不增产，阿联酋和沙国领导人甚至拒接拜登来电，意思很明白。

其次，当下的中东议题焦点，已不再是以巴问题。以色列对巴勒斯坦的压迫依旧，屯垦区也不断扩展；但周边国家不再视以色列为寇雠，彼此关系开始正常化。2020年9月在美国见证下，以色列与阿联酋、巴林签署了“亚伯拉罕协议”，相互建交；其后，沙特与以色列的关系也在逐步改进。以色列与海湾国家目前的共同焦点，是伊朗及其革命卫队所支持的颠覆力量—包括真主党和叶门青年军。他们也担心伊朗的核武发展，担心美国想要与伊朗缔结核协议，抛弃对中东的安全义务。

拜登这次的中东行，重新向盟国保证：美国并不会从中东消失，声称伊朗绝不能获得核武。更重要的是，美国要把应对俄罗斯入侵乌克兰的北约模式在中东复制，要在中东建立一个共同的弹道防御系统“中东防空联盟”，拦截无人机、巡弋飞弹与弹道飞弹等的攻击。美国也想在此地推动一个“I2U2”的区域组织，涵盖以色列、印度、美国、阿联酋四国。拜登在以色列时即举行了第一次视讯高峰会，主要议题是粮食安全和清洁能源；阿联并宣布将对印度农业园区投资20亿美元（27亿新元），以应对粮食危机。这是美国“印太四方安全对话”（Quad）的“中东版”。

此行最令拜登尴尬的是沙特阿拉伯。拜登竞选总统时，曾严词批评沙特已沦为“贱民国家”，并批评沙国王储穆罕默德（MBS）涉及卡舒吉谋杀案及叶门的内战，旧仇新恨夹缠。如今拜登有求于人，身段必须要放得够低。但他和王储以“碰拳”代替握手的打招呼方式，仍遭到《华盛顿邮报》痛批为“可耻”，认为比握手还糟。

拜登稍早已撰文为此打预防针，称访问的目的是在重新定位两国的关系，使关系不致破裂。据了解，美国与沙国已达成增产共识，但明确内容将俟9月的配额协议到期后，沙国才会提高石油产量。届时，恰在美国期中选举前，正好有助平抑通膨，又不致因赤裸裸的交易徒招对手讥评。

拜登与沙国王储碰拳的画面曝光，确实尴尬至极。尽管白宫事先声明，拜登是去参加在吉达举行的海湾理事会与GCC+3峰会与对方相遇，并非赴沙国访问。但这个说词好弱，谁都看得出来，美国此刻在中东有多尴尬！