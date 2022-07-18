全球经济安危的关键时刻

来源：台湾《工商时报》社论

如果全球经济能够顺利避免再一次的金融危机，刚刚告别的7月15日可能就是一个由剥而复的重大转折点。

刚刚过去的一周，各种戏剧化的多空对决接续发生，市场利空尽情宣泄，在总体经济方面，美国消费者物价指数年增率创下41年来的最高点，达到9.1％，引发美国联准会7月底是否会升息四码的热烈讨论；在已经泡沫破灭的虚拟货币市场，今年3月还管理高达100亿美元（139亿新元）资产的三箭资本（Three Arrows Capital）向纽约法院申请破产，而虚拟货币银行Celsius Network也因为惨遭挤兑，爆发12亿美元的巨额亏损而崩塌。

在外汇市场，日圆贬值逼近140日圆兑换1美元，写下1998年以来的新低，欧元跌破1比1，也创2002年至今20年的新低价，还有，除了新台币与人民币汇率获得强势出口增长的支撑之外，其他新兴市场货币几乎都贬值到20至30年来的历史新低，而斯里兰卡破产，土耳其里拉与阿根廷披索崩盘，更引发市场对于全球性的新兴国家金融风暴是否即将引爆的恐惧。

股市投资人的悲观情绪也飙涨至高点，例如费城半导体指数在7月第一周跌至2386.67点的新低，距离仅仅半年前创下的历史高点4068.15点，已经跌掉41.3％；相对稳健、理应受惠于升息的银行股也照跌不误，标普银行指数在上周创下302.10点的新低，距离461.87的高点也减损了近35％。

但另外一面，长期投资者进场捍卫股价的力量也极为强劲，台湾有国安基金宣告进场护盘，上周四台积电召开的法说会，以极为强劲的业绩增长及对未来展望的坚定宣示，提振了投资人信心。

在美国，率先高喊美国陷入衰退的摩根大通银行执行长戴蒙（Jamie Dimon），突然改口说美国的就业与消费支出仍然健康，经济将持续增长，花旗集团也跟台积电一样，以超乎市场预期的业绩痛宰空头（第二季营收196.4亿美元，每股盈利2.19美元，大幅超越市场预期的177.5亿美元与每股1.69美元），花旗股价上周五大涨13.23％，击溃空头势力。

上周五还有一个台湾投资人鲜少注意，却撼动华尔街的重大交易，联邦资金利率（Federal Funds Rate）期货市场出现一笔到期日为10月底，规模高达3万口、合约价值高达1500亿美元的交易，利率互换合约的订价是联准会7月加息80个基点、到9月累计加息150基点，等于是押宝7月26、27日的联准会决议不会出现升息四码（1.00％）。如此巨额的交易，非常可能是对联准会动向有绝对掌握的龙头金融机构做出的，目的自然是在浇熄市场对升息四码的猜测。

Fed Fund Rate巨额的期货交易说明了一个关键，再两个星期的联准会升息决策，将是攸关全球经济安危的重大手术，而“1码”（0.25％）之差，跨过红线可能就是难以估计的灾难。联准会7月底的手术，目的固然在抑制美国高涨的通货膨胀预期，但是手术存在强大的副作用，美元利率急升已经造成日本、欧洲、以及遍及亚洲、非洲、南美洲的第三世界国家巨额的资金外逃，各国汇率大多贬值到2000年前后、亚洲金融风暴时期的汇价，说明美元强势的升息，已经威胁到新兴市场国家的安危。

经济体质原本孱弱的新兴市场国家，面临暴涨的油价与基本原物料价格冲击，伴随巨幅贬值的汇率，带来飞涨的通货膨胀、巨额的贸易赤字，加上COVID经济封锁造成政府税收大减，许多高度仰赖观光外汇的国家更顿时陷入财政赤字与外债周转危机，美元汇率升值犹如在金融危机的火药库上点火，已经破产的斯里兰卡只是第一张倒下的骨牌，后面还跟着一大群摇摇欲坠的新兴市场国家。

台湾与中国大陆因为强劲的出口，刚刚在上周公布的进出口贸易统计成绩亮眼，因此，虽然日本与韩国都因为高涨的油价而出现连续数月的贸易赤字，中国大陆上半年顺差人民币2.48兆元、台湾顺差277亿美元的成绩更显难能可贵，大中华经济圈将扮演全球经济稳定的重要基石。

未来两周将是全球经济安危的关键时刻，股市债市与外汇市场在上周剧烈多空交战后，暂时稳住阵脚，关键还在美元利率，如果指标性的10年期美债能够在3％持稳，而联准会7月底也如预期升息3码，摇摇欲坠的新兴市场国家将获得喘息的窗口，甚至迎来资金回流的春风，反之，过了红线则会是难以想像的风暴。