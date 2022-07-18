乌克兰冲突能否重启美国的“民主兵工厂”

来源：美国之音

作者：易林

1940年12月29日，欧洲大陆深陷二战，战火纷飞。就在这一天，在大西洋另一侧的美国，罗斯福总统（Frankin Roosevelt） 发表了著名的炉边谈话，“美国将是民主的兵工厂（arsenal of democracy）”，他说。美国做到了，在后来的五年里，美国将民用生产线迅速转为军用生产线，为同盟国提供了大量武器，强大的制造力也为美国未来几十年的经济腾飞打下基础。

时间快进到80年后的今天，乌克兰危机已经进入第五个月。美国5月初重启在二战时通过的租借法案（即美国不卷入战争，而提供战争物资），为乌克兰提供大量武器。拜登总统放话，只要战争需要，美国就会继续为乌军提供援助。

迄今为止，美国已经向乌克兰承诺提供价值76亿美元（106亿新元）的军事援助。7月1日，美国国防部宣布再向乌克兰提供8.2亿美元的额外军事援助，其中包括新的地对空导弹系统和反炮兵雷达，并为“海马斯”多管火箭炮系统（HIMARS）提供更多弹药。

坎西安：军援冲击美国武器库存

根据《经济学人》（Economist）杂志的统计，美国一直是乌克兰最强大的武器库。自2018年以来，美国向乌克兰出售或捐赠了7000多枚反坦克导弹，1万4000套反装甲系统，1400枚毒刺防空导弹，700枚弹簧刀游荡导弹，90门155毫米重型榴炮弹，16架MI17直升机，还有200辆装甲车。

大多数捐赠的武器来自美国自己的库存。然而随着原本外界以为将很快结束的乌克兰冲突成为拉锯战，美国武器供应方面的问题也开始暴露出来。

“一些武器的供应已经不足。标枪反坦克导弹（Javelin）和毒刺防空导弹（Stinger）最近受到了很多关注。例如标枪反坦克导弹，我们已经给了乌克兰超过我们自己1/3的库存。美军指出，如果持续提供武器，可能会影响美国自己应对战争的能力”，美国战略与国际研究中心（CSIS）国际安全项目高级顾问，美国退役海军陆战队上校马克·坎西安（Mark Cancian）对美国之音说。

目前，美国每年能够生产2100枚标枪反坦克导弹，而美国已经为乌克兰提供了7000多枚这类导弹。

而在另一个乌克兰军队大量需要的武器，毒刺防空导弹（Stinger）方面，库存紧缺的问题更加严重。美国国防工业承包商雷神公司（Raytheon）负责生产这种导弹。该公司首席执行官格雷格·海耶斯（Greg Hayes）4月表示, 美国国防部已经18年没有购买过毒刺防空导弹。“一些零件在市场上已经买不到了，我们必须要重建设计导弹弹头的一些电子零件，这将需要时间”，他说。

范亚伦：武器生产是战略，不是经济问题

普林斯顿大学政治和国际事务学教授范亚伦（Aaron Friedberg）说，这暴露了美国武器生产和供应链的短板。

“还有一个问题是增加新型武器的产量，例如反舰巡航导弹和其他类型的远程导弹的产量。美国希望为乌克兰提供这些系统，但是美国这类系统的生产能力非常有限，而且美军维持的库存并不大”，他对美国之音说。

“我认为这是当前危机暴露的一个问题，但其实它一直存在”，范亚伦补充，“从某种意义上说，我们可能是幸运的，在我们自己卷入例如台湾冲突这样的直接对抗之前得到了这个警告。”

《经济学人》援引美国智库兰德公司国家安全供应链研究所主任布拉德利·马丁（Bradley Martin）的看法指出，在二战之后长期的和平年代，国防规划人员更加注意坦克、军舰、飞机等防御性武器的研发与生产，忽略了炸弹、导弹等攻击性武器，因为导弹这种含有大量芯片和感应器的精准武器，制作成本高昂，然而这类武器在真正的冲突中必不可少。

马丁说，“一种假设认为，一旦发生战争，我们能够提高产量......这是一种错误的假设”。

致力于尖端国防和安全性研究的英国皇家联合研究所（Royal United Services Institute）今年6月的一项研究表示，美国目前一年内生产的火炮弹药只能维持乌克兰10天到两周的战斗。而在导弹方面，该研究所表示，战争已经耗费了美国年生产导弹总量的四倍。

“我们出于经济成本原因，让美国生产多种武器系统的能力显著下降”，范亚伦说，“是的，维持武器库是昂贵的，扩大（武器）生产也是昂贵的，按照经济标准来说这是浪费，但是我们并不是在谈一个经济问题，我们谈的是一个战略问题。”

何天睦：不可能完全恢复国防生产

美国兰德公司国际防务高级研究员何天睦（Timothy R. Heath）对增产不持乐观。他认为这次冲突不可能完全恢复美国的国防生产。

“国防预算持平，建立和维护国防产品工厂的费用很高”，他对美国之音说，“对于美国来说，最好的选择是生产例如海马斯多管火箭炮这类性价比较高的武器。相对于战斗机和先进巡航导弹等高端武器，它们相对来说易于生产。”

另一个挑战则是目前的供应链。由于芯片等材料短缺，海运成本升高，生产新的军用产品将面临更多挑战。

退役海军陆战队上校坎西安说，在这种情况下，美国将考虑为乌克兰提供一些旧版本的武器。他说这些武器在战场上仍然拥有很高的打击能力。

“有一个好消息，那就是即使因为新武器的库存问题，美国需要向乌克兰提供一些旧版本的武器，但俄罗斯也在做同样的事情。你看看他们现在使用的坦克，很多是旧型坦克”，他说，“所以乌克兰不会在战场上失去优势。”

坎西安说，乌克兰冲突也使美国领导层认识到，除了聚焦亚太和中国，美国也不得不将部分精力投入到欧洲事物。“美国是一个全球大国，所以必须有应对全球事务的能力”，他说。

星期四，前美国国防部长埃斯珀在华盛顿智库布鲁金斯学会举办的一场讨论会上强调，乌克兰战争的爆发并不意味着美国需要分散和减轻对印太战区的投入，“我们需要继续关注亚洲，因为中国显然仍是最致命、最危险的战略对手（the most lethal, dangerous, strategic adversary）。”

范亚伦也同意这个观点。他认为，美国仍然将把目光聚焦在中国。范亚伦表示，瑞典，芬兰等国家加入北约的意愿强烈，而这些国家拥有强大独立的军事能力, 能够保证欧洲维持力量平衡并对敌对势力起到威慑力。

与此同时，他说，俄罗斯军队在战争中损失了大量人力物力，这意味着来自俄罗斯对北约盟国的威胁将大大降低。