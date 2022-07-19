陈时中弃守中间选民？

来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

代表民进党参选台北市长的陈时中，陆续组建了竞选团队。除民进党在地立委，还包括发言人林楚茵、副主委林昶佐、负责政策的管碧玲和范云，以及据称是“网络操盘手”的陈嘉行。这些人，多半是造成族群对立和操作意识形态的能手；由此，陈时中的选战策略也隐然浮现。

台北选战，目前是蒋万安、陈时中和黄珊珊“三足鼎立”之局。陈时中的策略，显是针对上届绿营选票被柯文哲横扫、导致姚文智惨败的教训而来，专注巩固绿营基本盘，让蒋万安、黄珊珊相互厮杀，以便自己分食“非绿营选票”而得利。

所谓“绿营基本盘”，千篇一律不外“抗中保台”。可预见，陈时中为贯彻“巩固基本盘”目标，极可能主打蒋万安“蒋家后人”，攻黄珊珊、柯文哲“亲中”。根据这项既定套路，这些辅选大将就可派上用场。

但去今年两波疫情，台北市都是重灾区。林昶佐曾因漠视万华疫情遭在地民众反呛，范云是“3加11”政策的疫情破口元凶，陈嘉行则曾提出“积极染疫”谬论引发抨击。这些作为，中间选民点滴在心头，不可能无感。陈时中的团队布局，形同是放弃中间选民。

弃守中间选民，是民进党料定：只要“巩固基本盘”就赢了。但若连中间选民都“可割可弃”，选这种人当市长，岂非请鬼拿药单？