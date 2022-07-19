来源：台湾《联合报》

主笔室快评

这几天台湾像快烤焦的蕃薯，红通通，尤其蒂头部位的台北盆地，甚至比背山沉降的花东纵谷还热。“热到中暑、热昏了”是很多人的感受，一下子突然明白这就是极端气候，而且只会更剧烈。对越发加剧的极端气候终于有感，不知如何应对，只能忍受。

台北昨天38.6度，热死人，但还不是史上最高，前年七月曾在台北观察到39.7度史上最高温。昨天让人觉得有中暑感觉是大气环境让人体耐受度受到从未有的考验，出太阳时相对湿度低到40，这是“酷暑”等级；太阳下山后湿度却增至80以上，达到“溽暑”层级，先烤、再烘，身体怎么承受得了？

一堆各地热死人的讯息也增加台湾民众暑热难耐的压力。例如英国，首次对全境发布异常高温的红色警戒，预告这两天会热到超过40度，社会照护系统、个人健康都无法应付；不只英国，西、葡两国所在的伊比利亚半岛已经摄氏46度好一阵子了。美国比往年热许多，加州死亡谷早就超过摄氏50度，不稀奇，因为死亡谷靠卖热赚钱；倒是被临墨西哥湾的德州爆热惊到，超过50度高温的面积超过40万平方公里，去年同期才18万平方公里。

虽然各地频传“热死人”讯息，但世人没在意，也没在怕，因为离我太远了！但这两天，几个小事，生活周边的琐事却让大家绷紧神经；先是日本山葵产量骤减3/4，因而生鱼片店供应变得很小气；凉面店荞麦面套餐也少了这一味；没错，原因是气候暖化。山葵生长在低温、山涧14度以下净水里，暖化造成涧水升温，不适合再种。

另件琐事是日本料理店必备的味噌汤面临原料危机。味噌汤关键原料柴鱼是鲣鱼加工品，全球最大渔场、品质最好的高知县，发现今年捕捞的鲣鱼太肥了，不像往年汛期的精瘦，担心做出的柴鱼不好吃。请教渔业专家，发现还是暖化惹的祸，海水表层鲣鱼的食源藻类数量大增，鲣鱼吃肥了！另个伤脑筋的，鲣鱼常态一年两获，这一汛期鲣鱼太胖，是否意味今年没有鲣鱼下个汛期？

极端气候对人类的影响绝非在天边，一旦发现就在眼前，恐怕没有应变的空间。