时移世易 港23条立法难从宽

来源：明报

明报社评

中国国务院港澳办主任夏宝龙在研讨会发言，提到反中乱港乱澳分子“贼心不死”，“任何人、任何时候，胆敢挑战一国两制底线，胆敢反中乱港、反中乱澳，必将受到严惩”。夏宝龙的强硬措辞，显示中央认为，与反中乱港力量的对抗将是长期斗争，也间接突出了香港《基本法》23条立法的迫切性。23条立法是特区必须履行的宪制责任，这几年，香港与世界局势皆出现了根本变化，国家安全风险，跟本世纪初的情况截然不同，现在再推23条立法，内容比2003年的草案为严，似已无可避免，最重要是确保法律条文合理合度，贯彻普通法原则，既能有效处理国安风险，亦能保障公平审讯等基本权利。

“贼心不死”长期斗争

夏宝龙严辞论国安

全国港澳研究会在北京举行研讨会，讨论国家主席习近平七一讲话精神，当中又以夏宝龙的发言最瞩目。“四个必须”与“四点希望”是习近平当天讲话的核心，前者涉及一国两制大原则，后者则较多谈及特区管治与发展。夏宝龙有谈及“四点希望”，不过最受注目的，还是有关一国两制大方针与总要求的部分。

一国两制，前提是一国。夏宝龙重申，中央实行一国两制，属长期战略而非权宜之计，维护国家主权、安全、发展利益是一国两制方针的最高原则，习近平讲话确认，“保持香港独特地位和优势”是一国两制在港实践一项重要规律，与此同时，“特区所有居民都应该自觉尊重和维护国家的根本制度”。前者可视为中央的承诺，“只要有利于保持香港独特地位和优势的就不遗余力去做”；后者则可视为中央的要求，爱国者治港，没有香港居民是旁观者，所以夏宝龙接着指出，全体香港居民都应警惕反中乱港分子贼心不死，必须坚决打击一切反中乱港势力，坚决与美国西方外部势力作斗争，把港澳守护好。

夏宝龙措辞严厉，但用字其实亦很小心。首先，与“反中乱港分子”站在对立面的，是“全体香港居民”，当中隐含的信息是中央会清楚区分两者，不会混淆打击对象，同时亦相信“全体香港居民”有能力分辨哪些人是“反中乱港分子”。其次，打击一切反中乱港势力，跟与美国西方外部势力作斗争，两者是有密切关系的，“贼心不死”反映中央认为，这是一场长期斗争，国际形势险恶，敌对力量会不断有新动作，“守护港澳”不容半刻松懈。第三，严惩任何时候任何人的反中乱港行为，需要相关的工具，对中央而言，《港区国安法》填补了部分漏洞，但在反间谍等方面，仍然有待《基本法》23条立法。

23条立法是特区宪制责任，惟2003年推动立法失败后，长期成为政治忌讳，以致回归25年，仍未落实立法。政治对立生态及市民疑虑，是《基本法》23条迟迟未立法的直接原因，惟无可否认，之前相对缓和的国际环境，亦令当局认为，可以等待“理想时机”才立法。可是随着2018年起中美关系急转直下，加上翌年反修例风暴爆发，香港内外环境迎来根本转变，国家安全风险跟之前完全不可同日而语。为了维护美国霸权，华府遏制中国崛起，招数只会愈来愈狠，而香港正是美方一个着力点。

23条立法有迫切性

条文规定应恰如其分

这几年，美国以人权民主为口实，对港施压浪接浪，由不承认“香港制造”，到最近国会辖下委员会报告威胁制裁参与国安案件的律政司检控官、政治施压干扰香港司法，手段愈益粗暴横蛮，香港必须保卫自己；国家统一属核心利益，华府变本加厉操作台湾牌，未来数年，台海形势可能更趋紧张，对中央而言，香港有迫切需要尽快落实23条立法，全面堵塞国家安全缺口，提防台海有事时，香港成为敌对势力操作破坏的弱点。

有别于2003年，现在推动23条立法，除了履行宪制责任，更是为了应付眼前真实存在的风险。太平盛世时期，立法维护国安，重点在于确保有法律工具“看门口”，宽松一些当然较好，可是在波涛汹涌时期，相关立法始终要考虑实际需要。23条未立法，现在当局要援引刑事条例，处理涉及煽动罪行的案件。去年终审法院裁定，国安法的较高保释门槛，适用于其他涉及危害国安的刑事罪行，以确保被告不会继续从事相关行为。23条指涉的是危害国安罪行，既然终院已有裁决，保释门槛当然亦要跟国安法看齐。

国安法下部分被告扣押逾一年，当然不理想，应该尽早审理，就此国安法法官亦曾公开表达意见，惟正如终审法院前首席法官马道立早前接受本报专访所言，国安法对普通法的影响，应留待终院日后审理多宗国安法案件时判断。马道立相信本港普通法制可跨越2047年，市民亦应该对本港法院有信心。23条立法应否跟国安法一样，给予律政司酌情权提出不设陪审团审讯，是另一关注点。当局未有表示，新任律政司长林定国则提到，法庭判例确认，由3名法官取代陪审团，无损被告公平审讯的根本权利。无论如何，香港内外环境已大变，23条立法有迫切需要，不应该再拖，当局的责任，是确保条文内容恰如其分，既能有效维护国家安全，亦能保障公平审讯等基本权利、维护普通法原则。