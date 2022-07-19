对通胀率应有正确理解

来源：台湾《工商时报》

工商社论

上周美国公布6月通胀率，一下子升至9.1%，创下近40年来最高，引起很大的恐慌，美股连跌两天，全世界都笼罩在通胀阴影下，然而，什么是通胀？通胀对总体经济有什么影响？该用什么指标来观察通胀？都值得探讨。

通胀是指一般物价普遍而持续的上涨，最好观察的指标是消费者物价指数（CPI），尽管各国都编有许多物价指数，如生产者物价、进口物价、出口物价，但用以观测通胀者，仍以CPI为宜，因为这是民众所碰触到的物价，其余物价指数也有参考价值，惟其是衡量原料、中间产品的价格，与厂商有关，而与消费者并无直接关系，参考参考即可，不需被其20%、16%的涨幅所吓到。

说来有趣，通胀是人人皆知，又是人人不知的概念，说知，是因为物价涨了，小民百姓很有感，说不知，是因为通胀是个总体现象，几项东西涨了不算通胀，在数百项消费品里上涨的情况要有普遍性、持续性及显著性才算，因此得调查才能判定，用感觉有时并不准确。

由于通胀与生活息息相通，预期心理扮演重要角色，就算天下太平，一旦有通胀的传闻，一传十，十传百，便会造成抢购，从而带动物价上涨，过去没有网络的时代如此，如今网络时代更是如此，因此通胀不只是经济问题，也是社会心理问题，历来所有严重的通胀，皆是恐慌造成的，因此正确了解什么是通胀是一件很重要的事。以下是观察通胀该注意的四个原则：

第一、通胀率是CPI涨幅：一个产品从原料生产、加工直到放到超市架上，历经许许多多的过程，因此产生许许多多的价格，例如今年6月进口物价年涨21.3%，趸售物价涨16.4%，内销品价格涨16.4%，这些涨幅一经报道，不少人就会忧心，接着是否消费者物价（CPI）也要涨这么多，事实上，这是两回事，进口物价、趸售物价或内销品价格只是衡量厂商进货、出货的价格，而这些货多数是原料、半成品，和最终的消费品仍有一段距离，它虽是最终消费品的成本，但也只是成本的一小部分，影响有限，6月内销品虽然大涨16.4%，但内销品中的最终产品只涨了5.6%，因此无需为CPI以外的物价指数所惊吓，通胀的变化仍得看CPI的变化，也因此CPI的涨幅即通称为通胀率。

第二、CPI的涨幅通常是指年增率：以这次美国6月CPI为例，不少媒体标题：CPI飙涨9.1%，这并非指6月对5月的涨幅，而是指6月比去年6月的涨幅，也就是年增率。同样的，台湾近四个月都逾3%，也不是指上月涨3%，在这个基础上，这个月又涨3%，而是12个月之间涨了3%。

第三、核心物价是长期物价趋势：有关物价报道，总会提及核心CPI，或者称为核心物价，把CPI所属的数百项消费品扣除与能源、食物（或者蔬果）之后即核心物价，顾名思义，核心物价也就是物价的核心，其走势不像通胀率波动得这么剧烈，因为跳动最厉害的能源、蔬果已被排除在外，把这两类排除在外，不是要掩盖真相，而是想了解这两项以外的数百项消费品的涨势，若其涨势温和，那就代表目前通胀率的飙高，尚未波及长期物价趋势，应是短期现象，就不用那么恐慌了，以美国为例，6月通胀率9.1%创40年新高，但核心物价年增率跌破6%，却创今年以来最低，台湾也是如此，上半年通胀率3.1%，但核心物价年增率仅2.4%。

第四、出进口物价要看币别：出、进口物价虽与消费端有些距离，但也常被视为通胀率的领先指标，尤其是进口物价更常被引用，然而该注意的是进、出口物价有两类，一是依美元计价，一是依新台币计价，前者反映国际农工原料、商品行情的涨跌，后者纳入台币汇率升贬，业者的感受应是后者。在汇率波动剧烈时，两者差距甚大，以今年6月而言，美元计价的进口物价年增率13.7%，但以台币计价者高达21.3%，运用时必须明辨。

虽然通胀率之于这个世界，早已耳熟能详，专家们也琅琅上口，然而其中的估算颇为曲折，物价指数杂然纷呈，望文生义，易生误会，以上四点仅略举平日易生误解之处，观察通胀宜多些理性，少些情绪，才能看到真相。