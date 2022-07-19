来源：中时电子报

作者：江静玲

政治就像是个斗兽场。英国首相约翰逊宣布辞职不到两周，各界的目光已聚焦在谁是唐宁街10号的新主人。至于以丘吉尔灵童转世自诩的约翰逊到头来究竟是巨人或小丑，如今都不重要了。

约翰逊有智力和能力，导致他下台的主因是他的品格。约翰逊能在英国首相府超过两年，我个人觉得意外。他瘦身改变外在形象，换了伴侣，但受伤人格下的扭曲品行依然如故，对他稍有一些了解的人都知道这是他的死穴，不会因为他的角色转换而改变。

约翰逊2019年入主唐宁街时，我预估他的任期最多1年。周末时，在路上巧遇约翰逊的父亲史坦利和弟弟里奥，得悉约翰逊与第三任妻子西蒙兹正在准备两人婚宴补请事宜，我对他们说:“祝好运!”心中不禁思忖，“约翰逊留下的摊子谁来收拾？谁能收拾？”

约翰逊留下的摊子其实是延续卡梅伦政府脱欧公投政治大赌博的灾难。接替卡梅伦的梅摆不平英国选择脱欧后国内和保守党内部局势，野心勃勃的约翰逊伺机而起。接替约翰逊成为英国新首相的人，面对的是过去6年三任英国首相遗留下来的未竟之功、未明之事和政治混乱。

脱欧和疫情让英国面临前所未见的经济与健保系统危机，俄乌战争引发的全球新一波能源和粮食供应链问题，英国的通胀率已达9.1%，居G7国家之首，民间一片喊苦声。也是在这样的局势下，英国这次参与竞逐接替约翰逊的候选人出现前所未见的多样化。候选人中不再只是白人男性为主的伊顿公校、牛津、剑桥高材生。这次不仅女性参选比例占半，种族上更首次出现印度、尼日利亚裔候选人。

英国施行内阁制，首相由执政党党魁担任，首相和内阁成员都必须是国会议员。欲成为英国首相必须先当选英国执政党党魁，这是为什么约翰逊7月7日宣布辞去的不是英国首相而是保守党党魁。英国内阁制的优点是对不适任的首相可透过议会机制，由执政党国会议员透过不信任投票或逼宫下台，撒切尔夫人、工党布莱尔政府和约翰逊都是如此离开唐宁街首相府的。

然而，没有一个人为制度绝对公平完善，政治制度更是如此。经过数轮投票，英国国会议员将在本周四（21日）选出最后两名候选人，9月5日举行的保守党大会上，两人之中的胜出者将是英国新首相。约翰逊下台显示英国内阁制运作良好，但在当前英国国内和全球政经局势大动荡下，很难想像英国下任首相最后仅由20万名、平均年龄57岁的英国保守党党员透过投票选举党魁定江山。

目前看来，可望进入最后决赛的为前财政大臣苏纳克、国际贸易副大臣莫当特和外交大臣特拉斯。如无意外，现阶段居于领先的苏纳克进入最后两名候选人之一应不是问题，关键在于，与他竞争的另一人是谁？而不论是莫当特或特拉斯，英国保守党党员是否愿意接受一名印度裔党魁，一名曾为英国殖民地的后裔统领英国，让苏纳克成为英国历史上首位非白人首相，届时将真正考验英国人素来引以为傲的“包容性”。

如果最后出线的是民调中最受保守党党员支持，打着爱国主义和“伟大英国”，站在英国国旗前令人联想到特朗普的莫当特，英国国家前景难料；若是撒切尔夫人2.0版的特拉斯胜出，特拉斯是否真有撒切尔的能耐，有待观察。

英国议会制度下有最熟练操盘的老手，保守党国会议员如何运作产生最后两名候选人，本周是关键；不论今秋谁成为英国首相，都将面对分裂的保守党和更深层的经济危机。