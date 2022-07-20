中国下半年经济：疫情管理难题与房地产困局何解？

来源：彭博社

作者：Tom Hancock

中国今年下半年的经济前景将取决于政府对冠病疫情和房地产市场的管理。

早期迹象看似并不乐观。单日新增冠病感染者增至5月以来最高，导致多地实施防疫封控。除此之外，数十个城市出现房贷断供风波，正在强化家庭对于房地产开发商无力完成住宅项目的认知，这可能会引发整个行业的进一步下行。

在第二季度经济增速几近停滞后，经济学家将全年增长预期下调至接近3%的水平，远低于政府设定的5.5%左右的目标。对于正被数十年来最高通胀、俄乌战争以及冠病疫情困扰的全球经济来说，这无疑又会是一重打击，国际货币基金组织(IMF)拟“大幅”下调全球经济增长预期。

以下是中国经济在未来关键的六个月中值得关注的方面：

防疫封控

中国第二季度GDP增速仅0.4%，是有记录以来第二差的水平，这其中最大的原因是春季期间数十个城市实施防疫封控。Natixis SA经济学家Gary Ng表示，没有什么是比城市大规模封控和经济活动停摆更糟糕的情形了。

野村控股经济学家在最近的一份报告中指出，中国在经历“冠病商业周期”(Covid Business Cycle, CBC)。首先，新增感染病例增多导致商业关闭，一旦病例数降下来，政府的刺激措施又会拉动经济活动回升，之后又可能导致疫情再起。近来，几个城市的疫情都发现了BA.5等亚型变异株，这使得防疫封控的速度和持续时间很难预测。

陆挺等经济学家补充称，由于疫情本身的不确定性，“冠病商业周期”持续的时间和严重程度似乎非常随机；认为市场对下半年增长前景过于乐观。

从积极的方面来看，地方政府在维持封控期间的工厂和物流运输活动方面越来越有经验。中国国家主席习近平要求官员坚持防疫“动态清零”，不过他也告诉官员，防疫工作要力求精准、力求方便群众。

Matthews Asia的投资策略师Andy Rothman表示，为避免对当前逐步恢复的经济造成严重中断，预计中国政府未来在应对疫情反弹时将会采取更小范围、局部的封控，不会像4、5月份那样对整个城市实施封控。

房地产

中国房地产市场第二季度跌势加剧，一定程度上是因为防疫封控导致家庭收入受到冲击，居民购房意愿减弱。

目前存在的风险是：房地产市场低迷状态持续的时间越长，就越会形成自我强化，即便是防疫封控减少，这种状态可能也会持续下去。近来数十个城市出现的房贷断供风波是一个最新的警示信号，除了引发对于银行体系的担忧之外，也向潜在购房者发出了清晰的信号：房子可能无法按时交付。

高盛集团经济学家上周在一份报告中表示，政府快速重建信心并打破潜在的负反馈环至关重要。高盛将中国全年GDP增长预期下调至3.3%。

经济学家正在关注北京方面将采取更强有力措施来支持房地产市场的迹象——其中可能包括大幅下调抵押贷款利率，或者是银行向房企加大信贷投放的明确迹象。

TS Lombard预计，央行将把政策贷款利率下调10个基点，影响抵押贷款，并将银行存款准备金率下调50个基点。

刺激措施

据彭博新闻社此前报道，中国据悉考虑提前下达明年地方专项债限额；今年为推动基础设施投资的资金支持力度料将达到7.2万亿元人民币（合1.1万亿美元）。这也可能带动就业和家庭支出。

问题在于防疫封控和房地产市场下滑意味着，虽然地方政府可以通过发债获得额外资金，但传统税收和土地出让收入都在下降。据瑞银经济学家汪涛，这导致上半年收入缺口2.7万亿元人民币。

她呼吁中央政府考虑发行1万亿元人民币特别国债来支持预算。她说，如果没有新的支持措施，中国经济全年增长3%可能都有难度。

“财政政策宽松，但空间不足，我认为将会有更多的刺激措施，”Absolute Strategy Research经济学家Adam Wolfe表示。他关注的选项包括中国央行的一项借贷便利，通过以低利率向商业银行投放信贷来支持政府举措，或者甚至是央行直接购买政府债券。

天气也是一个不确定因素：中国最近几周出现了创纪录高温天气和洪涝灾害，导致建筑停工。

消费和私营领域投资

在过去十年的大部分时间里，消费一直是中国经济增长的主要组成部分，因此消费者再次支出至关重要。私营企业的投资通常高于基础设施投资，因此企业信心也很关键。

“关键的关注点是内需——特别是消费和私营领域投资——复苏力度是否足够强到推动整体经济实现实质性增长，”标普全球评级的亚太区首席经济学家Louis Kuijs表示。

然而，眼下人气接近纪录低点。中国央行的二季度调查显示，居民就业预期指数创2009年以来最低水平，倾向于“更多储蓄”的居民占58%，而疫情之前的水平为46%。

“虽然我们预计下半年消费者支出将随着防疫政策的放松而进一步正常化，但复苏步伐可能温和，”渣打经济学家在一份报告中表示。

衡量私营领域信心状况的长江商学院中国企业经营状况指数也接近纪录低点。主要经济体的衰退担忧势将令出口放缓，进一步削弱私营企业的前景。

随着中国经济增长目标变得遥不可及，经济学家认为官员们将会把重点放在努力缩小落差上。

NatWest Group首席中国经济学家刘培乾表示，将密切关注下半年就业形势，预计决策者未来几个月将把优先事项从GDP目标转向就业目标。