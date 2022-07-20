来源：台湾《联合报》

联合报黑白集

民进党开全代会，堪称党史最无聊，专断主席包办提名及党职分配。唯一奇特的是，蔡英文下达军令状前，要求全党记得“安倍的期许”。只见背景突现安倍巨大头像，俯视着全场，使台前蔡主席身影顿显渺小。

蔡英文大权在握，竟要靠安倍光环凝聚共识，着实突兀，更令人联想到赖清德。赖神应安倍家族邀请参加葬礼，以“台湾副总统”博得国际能见度。蔡主席刻意渲染继承安倍遗愿的氛围，比起赖清德丧礼外交的弦外之音，还差一截。擅精算的谢长廷，已抢先一步，捧赖“成熟诚恳”。

小英向来仗恃美日壮大声势，但放大安倍效应，反而拉抬了赖清德。赖神因隔离缺席全代会，却在党职位权斗掀起造山运动。新苏连趁权力交班时机集结，力推赖系人马直攻党权力核心，还拿下掌理党纪的中评会主委，从此中常会不再是英系乾纲独断。

赖清德强势运作，形同让小英跛脚。英系宣称赖神如愿是因总统大器，却又批赖心急粗糙；赖系分明强推自己人，反谦称是新潮流统筹配票，还不忘“尊英”收尾。不到半个月，赖神网络声量与好感度，已超车蔡英文。

民进党内斗夺嫡，早有杀到见骨的记录，赖神吃相还算斯文。倒是日本自民党若有似无的推力，让人惊觉，蔡赖交锋，不只是派系浅池里的肉搏而已。