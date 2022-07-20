既得利益蠢蠢欲动 港府勿忘“民有所呼”

来源：明报

明报社评

中国国务院港澳办主任夏宝龙日前出席研讨会，阐释习近平七一重要讲话精神，除了一国两制“四个必须”，亦有论及特区施政“四点希望”，期望特区政府务实有为，着力破解问题。特区施政长期受既得利益及“小政府大市场”等教条束缚，习近平七一讲话，特别提到要破除利益固化藩篱，让发展成果更多更公平惠及全体市民，夏宝龙虽未直接重复相关说话，不代表特区当局毋须牢记于心。享天下之利者，任天下之患。既得利益集团在政治新形势下，企图以不同面目，伺机维护特权，阻碍合理改革，对香港长治久安绝非好事。特区政府要用足用好中央“三个全力支持”，让市民和中央看到，特区施政确是以人民为中心。

施政以人民为中心

非为小撮利益服务

习近平七一重要讲话后，大陆和香港都举办了一系列研讨会、座谈会或研习会。这类宣讲活动，以往在香港相对较少，然而习近平七一讲话，乃是因应香港回归25年，就一国两制实践的长远政策宣示，无论对香港发展和特区施政，皆非常重要，需要深入了解，全面掌握。全国港澳研究会日前在北京举行研讨会，由夏宝龙宣讲解读习近平讲话精神，分量无疑最重。夏宝龙谈“四个必须”，突出了与反中乱港势力的对抗，将是长期斗争，全体香港居民需要警惕并划清界线；“四点希望”方面，夏宝龙强调了“以人民为中心的发展思想”，贯穿于习近平通篇讲话，希望特区政府务实有为，着力破解香港最突出最迫切的问题，不负人民。

习近平“四点希望”，令人印象最深的是有关特区政府角色定位的说法，以及切实排解民生忧难方面的要求，当中多句话，都很有针对性。数十年来，港府一直信奉新自由主义经济，将“小政府大市场”、“积极不干预”等教条奉为圭臬，对于市场失效失衡、经济成果分配不公等情况，往往视而不见，又或不愿介入。习近平希望特区提升治理水平，重点之一就是“把握好政府和市场的关系，把有为政府同高效市场更好结合”，当中涉及的，除了治理理念转变，还需要重新认识政府角色、 施政所为何事，这正是夏宝龙阐释“四点希望”所指出的关键。

可以想像，市场失衡下的一些既得利益者，不会乐见政府介入，除了堆砌理由公开反对，私下亦会千方百计游说当局做些门面工夫，草草了事。然而正如夏宝龙所言，香港要实现更大发展，“既需要高效市场，也需要有为政府”，而一个有为的政府，必须以人民为中心、敢于纠正市场问题与不足，而不是为小撮既得利益服务。

习近平谈及切实排解民生忧难，一开始即引苏轼名言，“享天下之利者，任天下之患；居天下之乐者，同天下之忧”，当中信息非常清楚：已经享受着天下利益安乐之人，应该对天下人负起责任，懂得向天下人让利，帮他们除患解忧；政府务实有为，不负人民，就要拿出更果敢更有效举措，“让发展成果更多更公平惠及全体市民”。这番说话，正面看是鼓励提点，其实亦隐含批判成分。夏宝龙宣讲，未有提及这几句话，也没有进一步阐释习近平关于“破除利益固化藩篱”的说法，避免动辄训示，将丑话说得太多，不代表这些说话不重要、可以不当一回事。

香港土地房屋问题水深火热，高楼价高租金蚕食整体竞争力，公屋轮候时间则愈来愈长，劏房户呆等上楼，当局必须设法增加短期房屋供应。早前政府提出，仅用目前粉岭高球场停车场一带合共8公顷土地，用来兴建公营房屋，可是依然有既得利益集团不满，企图在不同层面，以不同借口全盘推翻发展计划，变相维持现状。普罗大众眼中，粉岭高球场的最大问题，是为何政府容让小撮权贵长期占用大量珍贵土地资源之利，相关土地就算不用来建屋，亦应该变成公众设施，而非“私人游乐场地”。“民有所呼，我有所应”是习近平对特区政府的期许，如果粉岭高球场到头来是一切不变，继续由小撮人把持“享利居乐”，这是对普罗大众的藐视，也是把国家领导人的说话当“耳边风”。

用好中央“全力支持”

破利益藩篱惠全民

香港政治进入新时代，内耗斗争不再，不代表发展前行可以一帆风顺，既得利益集团利用政治新环境谋私图利，不利解决社会深层次矛盾。中央强调香港要团结稳定，公平公道可以成为最佳黏合剂。夏宝龙援引习近平讲话，希望特区新政府“把全社会特别是普通市民的期盼，作为施政的最大追求”，这种以人民为中心的思想，当然不是“民粹”。习近平谈“四点希望”，提到中央对香港发展的“三个全力支持”，包括支持香港抓住国家发展机遇、与世界各地更紧密交流合作，以及“积极稳妥推进改革，破除利益固化藩篱”，释放香港社会发展活力。夏宝龙希望特区政府“用足用好”这三个全力支持，特区政府没理由再容许小撮固化利益，再拖香港改革后腿。