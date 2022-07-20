中国2022经济考卷

来源：中时电子报

作者：石齐平

中国大陆上半年GDP年增率2.5%，其中第二季仅增长0.4%，是2020年第二季以来最低点；以这样的形势看，年底要达到年初设定的5.5%年增长目标的难度很大，挑战性极高。

两大因素是年初完全估计不到的：一是俄乌战争对全球金融、生产、贸易、物价的冲击；二是冠病疫情。疫情最严重的上海，单季衰退13.7%，其余几个疫情核心区如北京、吉林已分别衰退2.9%、4.5%。在这样的变局下，原设定之年增长5.5%的目标是否还要强求，也许值得商榷。时值年底中共二十大召开之前，及7月下旬中央政治局即将举行半年经济会之际，此刻倒真是一个思考中国未来短、中、长期发展策略的好时机。

首先，谈增长目标。习近平执政未久，2013年就提出“不以GDP论英雄”的说法，当时针对的也许是各地方政府，其实这个正确的观念何尝又不能普遍使用，包括中央政府。在一般市场经济成熟的国家中，GDP通常只有预测值而没有目标值，因后者与市场经济的理念相违。

惯常把GDP视作为一个非要达成的目标，就经常会扭曲市场的政策和运作，从而制造出许多难以收拾的后遗症，例如地方债、楼市泡沫及烂尾楼等。

其次，针对中美关系变化及全球化的逆转和全球疫情，中国政府近年来都已做了必要的战略调整与部署，核心有三大方面：1、双循环。发挥中国在全球化受挫及美国刻意与中国脱钩下，中国拥有全球最大内需市场的独特优势，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

既然以国内大循环为主体，所以接着提出第二方面，全国统一大市场的概念。中国虽有14亿人口的市场规模，且中产阶级日益茁壮，可惜的是市场并非完全统一，地方垄断力量往往导致市场割裂，所以中央决定打破地区壁垒，使内循环脉络通畅，这是调动内循环的消极手段；在积极手段上，则是第三方面，启动新基建。新基建不同于传统的“铁路、公路、机场”，专职5G基站、光纤通信、IPV6、物联网、大数据中心的。新基建既是需求导向又是攻击导向，也是升级导向的发展大战略，这是调动内循环的积极手段。

第三，实施所得政策，借由社会主义来拉动经济增长。当前各国经济均面对内外困境：外为国际经济停滞膨胀的威胁，内有疫情不确定因素对经济、社会形成的冲击。具体地说，失业率普遍升高，中小微企业经营困难，广大中低收入群众生活不易，面对此等特殊情势，政府宜采取所得政策，以直接补贴、补助或递延缴税的方式协助弱势群体渡过难关。

此等政策所需财源可来自国企之庞大利润、开征有利于社会经济发展的新税及发行特别国债，这一方面中国明显有社会主义的体制优势。此外，还必须看到，现阶段以社会主义为核心理念的所得政策，不仅有社会政策的含义，也有提高中低收入者之收入，促进消费拉动经济增长之效果。

至于年度经济增长5.5%目标的思想包袱，不如借此机会正好甩开，转而认真研究中国的体制精髓，充分发挥中国的独特优势，为中国经济2022的考卷交出一份出色的成绩单。