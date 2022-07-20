台湾海峡灰色冲突可能性升高

来源：中时电子报

旺报社评

中国大陆号称史上最大巡航救助船“海巡06”列编于福建平潭，将常态性航行台湾海峡水域执行公务，台陆委会称“海峡中线是双方互不侵犯、互不越界的具体实践”，要求大陆不可改变现状，国台办则回应“不存在所谓的海峡中线”。两岸针对台湾海峡主权问题的你来我往，已把不是问题的台海变成有问题的“灰色地带”。

海峡中线是默契

早先美中之间已经就台海问题有过交锋，大陆外交部发言人汪文斌6月13日表示，中国对台湾海峡享有“主权、主权权利和管辖权”，国际海洋法上没有“国际水域”一说，有关国家声称台海是“国际水域”，意在为操弄涉台问题，威胁中国主权安全制造借口，中方坚决反对，立即引来美台方面的反驳。

美国长期以来基于维持海上秩序及美国海军行动便利的需要，提出“自由航行权”概念，在公海与领海、经济区的“灰色地带”划出“无害通过”的航行水道，台湾海峡包括在内，但这不是国际海洋法所认定的概念。美国因为没有参与签署国际海洋法公约，“自由航行权”是以美军的实力作为支撑。

2021年1月美国国防新闻网发布《为什么美国要在“灰色地带”与俄罗斯和中国作战》文章，说明美国特种作战司令部将“灰色地带”定义为：“国家和非国家之间以及国家内部的竞争性互动，介于传统战争与和平的二元性之间，而且是以网络中心战与资讯战为基础的行动战略”。可以说，“灰色地带”并不仅是一个地理概念，也是一种“战略概念”。

作为一个“战略概念”，“灰色地带”又被跟“混合战”或“灰色冲突”连结在一起思考。例如2014年俄罗斯并吞乌克兰的克里米亚半岛事件，就被视为“混合战”。当时，俄罗斯空降约1400多名“小绿人”特种部队，其中有人伪装成民间志工渗透克里米亚，利用亲俄组织、掌控传播媒体、鼓动境内俄罗斯人反对西方、推动独立公投，里应外合并吞克里米亚，此即非正规军事行动的“混合战”模式之“灰色地带冲突”。

民进党只顾选举

有这个战争先例，由于美国与中国大陆没有土地接壤，有的只是海洋，在领海与领空之外是可以“无害通过”的，这就赋予美国无比广大的空白区域，这也是美国不愿意签署《国际海洋法公约》之因，美国想要保有更多海上的灰色空间。尤其是海洋的本质与陆地不同，海洋的通路就像高速公路一样，只能“无害通过”不能占领，这是海洋与陆地的区别，这个区别使得海洋变成了美国“炮舰外交”的竞技场。

所以美国坚持在台海、南中国海有“自由航行权”，但是北京却认为台海是中国的“主权、主权权利和管辖权”的范围。既然大陆有这三种权利主张，因此，大陆否定台海是“国际水域”，没有“海峡中线”，当然是有所本。

只是，两岸分隔70年，多年来能维持起码的冷和，也是因为双方都捍卫“台海中线”的存在，才会有“你不犯我、你不犯你”的默契。这也是陆委会针对大陆部署“海巡06”轮发出“切勿借口执行公务破坏台海现状、挑战国际秩序”警告的背景与依据。

现在大陆主张台湾海峡不是“国际水域”，也没有“海峡中线”的问题，台海已成为两岸的“灰色地带”，大陆在平潭岛部署大型“海巡06”，台湾也在金门部署一艘新式的海巡船，两岸在台海以海巡船进行较量，恐怕真的会引发“灰色冲突”。

台湾3505艇是新造35吨级巡防艇，动力系统采用2部喷水推进器，具有吃水浅、灵活性高特点，非常适合金门海域执行救生救难、近岸登检等任务。尤其是，该型艇具备消防水瞄功能，射程可达60米，能有效执行非法船舶驱离与救难任务，大幅提升金门海巡队执勤效能。

既然民进党与大陆没有和解的意愿，为了选举的输赢，民进党为了维持“抗中保台”的选举策略，是否会在台湾海峡以海巡船挑起两岸的“灰色冲突”，是最该忧虑之处。