40摄氏度高温炙烤 欧盟被“断气”卡住了脖子

来源：香港01

作者：陆一

近一段时间，英国、法国、意大利、西班牙等欧洲国家连日遭遇40摄氏度以上高温，这些国家正在经历“地狱模式”的高温，以及极端高温引发的火灾、干旱等一系列灾害。 用电需求陡增，进一步挑战欧洲的能源供应能力。然而，就在“地狱模式”炙烤下，欧盟逼不得已的计划从下个月开始，成员国自愿减少15%的天然气使用量。根据该计划，欧盟委员会拟采取的措施包括减少供暖和制冷，以及其他基于市场的措施。

就在此前一日，“俄气”（俄罗斯最大天然气生产商——俄罗斯天然气工业股份公司“Gazprom”）至少已经向三家欧洲主要客户致函，宣布由于遇到无法控制的“特殊”情况，公司无法履行供应气的义务，该不可抗力条款自6月14日起生效，并未透露截止期。

俄罗斯掌控欧洲能源的命脉，通过减少供应甚至断供狠狠地卡住了欧盟的脖子。欧盟称俄罗斯是“天然气敲诈”。 欧盟纵然在俄乌战争爆发后想尽替代办法，但毫无意外，一旦俄罗斯真的切断能源命脉，欧盟诸国将面对的不仅是“地狱模式”的炙烤，今冬才会是真正的大考。欧盟高级官员不断通过媒体发出警告，欧洲社会在冬季取暖季节或将面临社会性的大矛盾。事实上，欧盟各国都在积极储气。同样严峻的是，随着俄罗斯削减对欧洲的天然气供应、创纪录的通胀侵蚀，欧洲深陷能源危机，由此必将引发经济衰退。

欧洲最大的经济体是德国，不仅德国是俄罗斯最大的天然气进口国，而且也是很多天然气管道运输的中转国，捷克、波兰、瑞士等国家都严重依赖德国的天然气转运。

最新消息是，俄罗斯天然气公司（Gazprom）完成对北溪一号（Nord Stream 1）天然气管道的维修工作后，7月21日将准时重启输气。北溪1号供应德国每年58%的天然气需求。自2月24日俄乌战争以来，欧洲天然气基准价格已经上涨了130%以上。6月下旬，俄罗斯的天然气出口商突然减少了约60%的天然气供应量，德国方面陡然倍感压力，启动应急计划。

德国受到的影响非常具有代表性。首先，高通胀。德国联邦统计局公布的初步数据显示，该国5月份消费者价格按年上涨7.9%，超出预期，还创出1973年12月以来的历史新高。德国联邦统计局表示，该国上次出现类似的高通胀率是在1973年冬季，当时第一次石油危机导致矿物油价格上涨。

其次，低迷消费。俄乌冲突和高房价将德国的消费者信心推向历史最低点。德国市场研究集团捷孚凯（GfK）发布的晴雨表数据显示，7月德国消费者信心下降了1.2个百分点至-27.4%，这是1991年开始进行全德调查以来的最低值。俄乌战争以及中断的供应链导致能源和食品价格的爆炸性增长，生活成本增长对消费者的情绪造成了很大压力。

造成德国长达30年的贸易顺差变成了逆差，这是最大的冲击。德国联邦统计局发布数据显示，德国5月份出口额按月萎缩了0.5%，进口额按月上涨2.7%。经工作日和季节调整后，德国5月的外贸逆差为10亿欧元。这是德国自1991年以来首次出现贸易逆差。

俄乌战争导致德国能源进口成本大增，加上对俄制裁严重破坏了国际供应链，这是德国出现贸易逆差的根本原因。当然，另一方面也凸显出欧洲最大经济体德国过于依赖本国的出口与制造业发展。数据显示，5月，包括食品、能源和德国制造商使用的零配件等，价格比一年前激增了30%以上，而德国出口商的产品价格只增长了大约15%。这充分说明出口导向型经济的进口成本飙升，而其对外销售额则下降得更厉害。

此外，随全球经济增长放缓、美国和欧洲经济衰退的隐忧加剧，德国出口前景也正在减弱。7月1日一项对德国制造商的调查显示，今年6月份出口订单已经连续第四个月下滑。

德国工会联合会主席雅斯门·法希米7月3日表示：“由于天然气供应瓶颈，许多行业都处在面临永久性崩溃的危险之中，包括铝、玻璃、化学工业。这将对德国的整个经济和就业带来巨大影响。”由于德国的经济产业主要集中于能源密集型的行业，随着其天然气进口成本飙升，导致其经济衰退迫在眉睫。根据德国政府统计，在俄乌战争发生之前，俄罗斯占德国天然气进口总量的55%，德国制造业要消耗总量的三分之一以上。虽然德国当局通过了法律，允许政府救助受到能源冲击的公司，但天然气的配给制度或严重短缺仍可能会迫使他们永久关闭其制造业务。

其实，今年以来欧元的急剧贬值就引起注意，但市场并未予以关注。货币很早就发出了警告，欧洲货币的挑战更多来自战争引发的欧洲能源危机。当欧元兑美元持续走低，7月12日终于向下触及1.0水平的时候，为2002年12月以来首次，这其实已经表示“来不及了”。而后欧元难止跌势，欧元兑美元跌破平价。更糟糕的是，综合来看，欧元持续走低，是大概率事件。

有分析师预测，如果天然气供应进一步中断，欧元将跌至0.90美元。对欧元而言，可悲的是，俄罗斯掌握了其命运。

此次战争爆发之后，欧盟国家完全有更好的应对俄罗斯的手段，然而他们在内外压力的双重夹击之下，不得不採取了最极端的措施，原本西方世界希望通过一波极端制裁，彻底击垮俄罗斯的经济。结果俄罗斯如今的经济状况的确不好，但是总体上还是比较稳定的。而欧盟国家，各种水电、石油天然气疯狂上涨，这些都是最基本的生活必需品。高企的物价使欧洲民众的生活成本增加，对低收入家庭的打击更是不言而喻。欧盟统计局7月初公布的数据显示，欧元区6月份的年度通胀率达8.6%，创下1997年以来欧元区通胀率的最高水平。

对欧洲来说，最大的难题是眼前的能源短缺。不论是增产方案还是替代方案，短期内都无法弥补俄油俄气的缺口。

但坦率来说，2020年冠病疫情暴发之后带来的病毒大流行，反倒还遮掩了欧洲本身存在的严重经济问题。欧洲对疫情彻底“躺平”之后，又爆发了俄乌战争，本质上又一次遮掩了欧洲的经济问题，他们可以把一切责任都甩给普京。但欧洲经济发展结构性问题一直未变足够重视。而事实上，欧债危机以后，欧洲经济都难言恢复，都只是在不断应对外部变化，囫囵吞枣。其实长时期的欧元疲软，早就发出过信号，都未必重视。

必须重视：美国之外的国家都在遭受“双核”冲击：一是联储局的紧缩政策推动美元指数上涨，尤其是负债率高且仍在坚持宽松政策的国家；二是国际原油价格上涨也对金融市场带来威胁，尤其是能源、粮食及大宗商品自给率低的国家。

在过去的每一轮美元紧缩周期中，新兴国家都会遭遇一定程度的金融动荡，但这一次不一样。能源对外依赖度高、长期维持宽松政策的日本、正在陷入能源危机的欧洲，都是遭遇“双核”冲击的危险经济体。

双核冲击制造了两个“不一样”：第一个“不一样”：美元指数单边上涨，非美元货币基本对美元下跌。美元指数已经从2021年6月初的89持续上涨到如今的108。第二个“不一样”：日元、欧洲货币，这样的避险货币的跌幅都首当其冲。

法新社最新披露，欧盟委员会已制定出一份计划，一旦俄罗斯“断气”，布鲁塞尔将要求各国“在技术上可行的情况下”採取具有约束力的措施，把公共和商业建筑的供暖温度限制在19摄氏度，空调温度限制在25摄氏度。该计划显示，欧盟委员会的关注重点是电力公司和工业的能源消耗，因为家庭消耗不是大头，只占欧盟总天然气需求的37%。

也就是说，俄乌战争引发的这场欧洲能源危机，不仅会让欧洲人民在40度高温下炙烤，还将在几个月后迎接最寒冷的冬季。