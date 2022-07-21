民进党朝日与夕阳的竞争

来源：中国时报社论

台湾民进党全国代表大会为18位县市长提名人造势，并选出10位新任中常委，年底选举布局与党权力核心改组同步完成。次日台湾民意基金会发布民调，不但蔡英文总统赞同度上攀53%高点，民进党支持度也高达34.2%，国民党与民众党只有14.9%，看来蔡总统不仅没有跛脚，而且大权在握。

不过，这可能是表象，这两天媒体最关心政治议题是“蔡赖关系”，诸如“新潮流权力版图扩张”、“赖系抢进中评会”不断出现在媒体，引起许多解读与评论。大家的思路都非常接近，蔡英文是民进党的夕阳，日薄西山，赖清德则像旭日，冉冉上升。但夕阳抗拒西降，旭日却急著东升，冲突性与话题性十足。

2018年民进党输掉九合一选举，赖清德在蔡英文危机时刻，选择与她直球对决，争取2020总统大选党内提名，“蔡赖关系”就变得非常敏感。蔡英文在风雨飘摇中逐渐站稳脚步，在党内击倒赖清德后，却提名他为副总统，携手打赢2020大选。过去两年，赖清德身为副总统，非常低调，作为一个有未来性的政治人物，却在低调中有许多高调处。

他在总统府与民进党中央党部十分低调，但在与基层群众对话和国际事务上，却非常高调，这两年打下很好的基础。譬如去年1218四大公投，赖清德43天跑遍全台100场公投说明会，叫好又叫座，同时期桃园市长郑文灿却被疫情绑在桃园，动弹不得，民进党2024大选最有希望的两个明星，赖清德似取得领先优势。

赖清德从台南市长时代开始经营城市外交，因而建立与日本前首相安倍晋三家族私人关系，安倍遇刺身亡，他获邀参加安倍家祭，新闻轰动台、日两地，让民进党对外关系表现大大加分，不但赖清德个人获得台湾人肯定，累积了更多竞选资本，连带民进党、蔡总统、苏内阁支持度都明显上升，赖清德2024形势更加看好。

但蔡总统对2024大选有自己的盘算，她全力培植郑文灿，政坛人人皆知，不久前，前副总统陈建仁无官一身轻，却突然加入民进党，引起政治圈与媒体的好奇，随后传出他是蔡总统2024另一个口袋人选。有趣的是，他在接受广播访问时竟然爆料，赖清德曾直球切入问他入党的事。陈建仁的爆料、赖清德的询问，都清晰呈现了“陈建仁角色”与“蔡赖关系”的敏感与暧昧。

赖清德获邀赴日，总统府与外交部的反应都极为低调，与一贯“小小外交成就、大大宣传”惯性完全违背，台湾驻日代表谢长廷未陪同赖清德参加安倍家祭，被旅居日本独派金美龄痛批“没做事”，在在凸显“蔡赖关系”的幽微。过去两年，蔡英文极大化“英系”实力，拉拢苏贞昌防堵新潮流，这次民进党中央权力改组，“英系”与“新潮流”抢地盘，竞争激烈，最后“新潮流”占上风，形势似乎对赖更有利。

不过，不能忽略民进党的特质，斗争不影响团结，蔡英文可能希望交棒给郑文灿或陈建仁，但她仍以“打破政党轮替魔咒”为首要目标，反对党不能寄望民进党因内斗而败选，必须靠自己力量打败民进党，才有执政机会。

民进党旭日真的就会普照大地吗？答案是“未必”！至少，还需要让美国“信赖”、大陆“不担心”，总统路才会平坦。台湾面对两大困境，一是能源与缺电危机，二是美台关系与两岸关系的不确定性与风险，民进党的旭日能带给人民希望吗？

反对党不是没有反转胜的机会，台湾严重的通膨与所得分配恶化，穷人更多，日子更难过，但反对党并没有成为穷人的代言人，说出他们的痛苦，并拿出解方，承诺为他们带来改变。社会对民进党不满意，只是国民党变弱、民众党渐强，瓜分选票等于保障民进党继续执政。两个反对党领袖是不是该想想，是要让民进党继续霸道四到八年，或携手为台湾带来改变？

