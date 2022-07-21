德国外长谈中俄：我们不会被勒索

来源：德国之声中文网

德国外交部长贝尔博克（Annalena Baerbock）星期三（7月20日）接受德国之声独家专访。在被问及政府即将出台的中国战略时，她说，柏林正在“非常深入地”研究对中国的依赖性。

她说：“因为中国是一个系统的竞争对手，我们必须清楚地表明，没有人可以勒索我们，即便像我们对俄罗斯的依赖那样。而这就是我们新的中国战略的基础--在我们可以合作的地方进行合作，但也要有一个在关键基础设施上，独立的欧洲主权战略，最重要的是与我们的外交政策相一致。”

贝尔博克强调，德国必须避免重蹈欧洲现在的覆辙，也就是在天然气供应上依赖俄罗斯这个侵略者。

俄乌战争引发了人们对粮食和能源供应的担忧，乌克兰的粮食出口基本上被阻断，俄罗斯则削减了对欧洲的天然气供应。

在担心莫斯科可能完全切断天然气供应的情况下，欧洲国家急于减少对俄罗斯能源的依赖。周三，欧盟委员会指责俄罗斯“敲诈”，并呼吁欧盟国家在未来几个月将天然气需求减少15%。

自5个月前俄罗斯入侵乌克兰以来，已有数千人死亡，数百万人流离失所。俄罗斯外交部长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）20日表示，莫斯科在乌克兰的军事目标现在已经扩大到顿巴斯地区之外。

拉夫罗夫说，莫斯科不再关注东部地区顿涅茨克和卢甘斯克，而是将南部地区赫尔松和扎波罗热作为目标。

他补充说，如果西方继续向基辅提供海马斯高机动性炮兵火箭系统（HIMARS）等远程武器，俄罗斯的目标将进一步扩大。

针对这种说法，贝尔博克在接受德国之声专访时表示，俄罗斯不断改变其论点，以西方军援作为扩大侵略乌克兰的藉口只是“新的宣传”。

她说：“俄罗斯每次都用不同的理由。他们说这一次是因为西方军事支持，但他们之前已经攻击了基辅和乌克兰的其他地区。”

贝尔博克认为，莫斯科将重点放在顿巴斯以外地区的理由不成立，她也表示柏林不应受到其他国家讹诈。“我们必须清楚地表明，没有人可以勒索我们。”

她誓言，德国将“不仅以团结的方式支持乌克兰，天天都要指出这是俄罗斯对国际法的根本违反，而且还会提供军事支持，使其能够捍卫自己的国家，自己的领土”。

贝尔博克说，这是北约所有成员国的共同努力，她并补充说，德国和荷兰可望在夏季结束前交付乌克兰榴弹炮、其他弹药和空中导弹防御系统。