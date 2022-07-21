张善政、蒋万安拿出战斗意志 别再佛系

来源：联合报社论

台湾行政院前院长张善政代表国民党参选桃园，被认为是一张好牌；但选战开打至今，外界却很少看到他的攻势。尤其，民进党对手林智坚涉及两项硕士论文抄袭案，其阵营似乎不以为意，毫无着墨。直到媒体不断追问，张善政才对林智坚提出“读好书、说好话、行好事、做好人”的劝善十二字箴言。此举，遭政界人士笑称：根本是“菩萨”。张善政近日拜访桃园医师公会，公会理事长直言在野党对论文事件“监督力道不足”，一语道破选民观感。

张善政学养、见识、人品均佳，他以曾任阁揆的资历，愿折腰参加地方首长选举，是蓝营中少见勇于承担的高官。然而，他投入选举，先要面对党内初选的恩怨纷扰，后要面对绿营群狼的包抄夹杀，形势之险恶远超乎预期。对于选举事务及地方生态都生疏的张善政，目前行程安排多停留在地方的拜会，至于选战主轴和策略则仍一片模糊，团队中应对快节奏的网络空战之部署几乎阙如。在这种情况下，张善政仍采取“佛系”战法，除显得消极，也很难得到声量和存在感。

同样的情况，也见诸代表蓝营参选首都市长的蒋万安。蒋万安去年即表态参选，五月中即已确定提名，但两个月过去，他的竞选总部班子迄今尚未组成，甚至被讥为“躺平族”。相对于陈时中、林佳龙日前才获提名，竞选团队组建已开出像组阁一样的大阵仗，两相比较，蓝绿的速度与效率完全无法相提并论。如此缺乏效率，一方面是党中央的火力支援不够，另一方面恐怕也与蒋万安本人果断不足有关。无论如何，看在民众眼裡，都是减分。对于需要他扮演“母鸡”的台北市议员参选人而言，当然也会对其“火车头”角色的魅力抱持怀疑。

张善政和蒋万安的共同特点，都是相当爱惜羽毛，不愿无端捲入是非，因此始终刻意与争议话题保持距离。在平常时刻，政治人物洁身自好或许是好事；但在选战之中，你不卷入争议，争议却会将你卷入。尤其，明明是关系国家前景及民主价值的议题，候选人却极力避免沾染并回避应对，就会被视为是非不明、缺乏道德勇气，甚至是懦弱。在地方首长选举，选民要选的是一个有气魄、有决断的领导人，如果候选人凡事闪躲、支吾其词，如何能争取选民信任？

选举之所以被称为选战，因为它是一场胜负之争，必须靠著智慧、意志及诚恳去赢取，而不是坐待胜利从天而降。亦即，对于朝自己飞来之箭，必须一一反击，不能只是闪躲。对于对手偷鸡摸狗或苟且徇私，则必须一一严格质问，不能让选民误把巧言令色之徒当成英雄膜拜。换言之，竞选的目的，不只是在力求自己当选，更要让选民从竞争及辩论中作出更佳的识别，避免负面或下沉的力量霸占或危害民主。从这点看，张善政和蒋万安的“佛系”战略，显然都太缺乏战斗意志，少了为民主而战的能量。

近日，陈时中利用部长交接典礼向大家拉票，蒋万安竟只回应称“不意外”，就是毫无力量的批评。许多民众均感愤慨的事，在反对党候选人眼中竟只是不置可否的感受，这还像在打选战吗？张善政对林智坚的论文抄袭，许多天视若无睹，这像是能感应民众心情的候选人吗？

2018年的台北市长选举，丁守中采取“佛系战法”，以为可以凭藉蓝营基本盘获胜，最后却败在柯文哲手上。这样的血泪教训，不能再重演。面对狼群包围，若以为可以不负伤而胜，根本是妄想。