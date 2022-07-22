佩洛西访台 关乎美内政

来源：联合新闻网

作者：邱师仪

观察美国政治人物对台言行，从美国政治角度来看，往往会比从国际政治角度看，来得更为真实。尤其是美国国内经济常会直接形塑美国总统的外交姿态。

特朗普当年在冠病引发经济动荡下，备受国内批评，为转移选民注意力，才会对华大打贸易战。拜登一样，通膨是他上任最棘手的“主要敌人”，也可能因此让他输了期中选举而开始跛脚，“次要敌人”才是中国。因此拜登要延续特朗普的抗中路线，或修正对华关系？都与这个主要敌人有关。

今年4月计划访台的众院议长佩洛西因为染疫而延期，近期又传访台让中国大陆相当不满，扬言如果她真来了，一切后果由美国自负。而佩洛西来的时机点，届临8月1日解放军建军节，也在中共二十大数月前，敏感度极高。果然拜登总统就在稍早表示：五角大厦对于佩洛西访台表示不妥，外界都在猜是防长奥斯汀还是参谋长联席会议主席米利将军的意见？若是后者则可能暗示美军已掌握到中国大陆军方将有所动作。另一方面，拜登说在十天内与习近平通话，对话至少是沟通的开始。

拜登上任至今，虽将中国定位为“战略对手”，上个月也敦促北约将中国视为“安全威胁”，但其实拜登对华的态度是逐渐友善的。尤其是考虑调降对华逾3000亿美元（4172亿新元）的关税，从这点来看，拜登并未完全继承特朗普的反中遗绪，当然也就无法吸引到共和党与民主党阵营中的反中选民，这些选民对于拜登仓促从阿富汗撤军有一样的不满。当然，反中选民数量不会大于经济选民，因此撤销对华关税，并进口便宜的中国货物，也许能满足后者。如果拜登持续把“拯救美国经济”连结到“松绑对华围堵”，则期中选举前我们会看到拜登对华更多的和缓之举。

问题是：对华和缓并未真的救到美国经济，今年6月美联储为抗通膨升息三码，为28年来首见，成效仍旧不彰。上个月消费者物价指数CPI仍高达9.1％，为1981年以来最高。美联储尽管灭不了通膨火焰，却已开始对海外各国造成通货紧缩效果，可能进一步导致日欧经济萧条。所以我们可以说：拜登从政52年以来习于折衷的个性，尽管让他在不少地方尝到甜头，尤其在担任奥巴马副手那八年，但在这个民粹高张等年代，已经不再管用了。

未来两年，我们大概会看到国安顾问沙利文或国务卿布林肯持续批判中国，但可能更少看到拜登尖锐批判中国。这不是演双簧，而是各有角色扮演。甚至我们也会看到，拜登更多的“真诚口误”，尤其是美国介入台海冲突之类的内部评估。80岁的拜登只能被幕僚尽量藏在幕后，然而一旦他出现，就常会吃诚实豆沙包掀底牌。因此，拜登说佩洛西赴台五角大厦有意见，大概是真的；同时美国政治人物访台已蔚为风潮，也是真的。