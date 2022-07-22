佩洛西访台是虚 拜登有求北京是实

来源：《星岛日报》社论

针对美国众议院议长佩洛西可能下月初访问台湾，总统拜登对此有保留，并放风10天内与中国大陆国家主席习近平通话。佩洛西台湾之行消息至今未获官方证实，拜登此时煞有介事地介入，不排除是他在中东之行受挫后，自编自导自演一场外交风波，营造在自己干预后为台海紧张局势降温，制造外交成果，挽回面子。中国须坚守底线，保持定力应对美国挑衅，不被对方牵着鼻子走。

拜登前天从麻省返回华府时，就媒体报道佩洛西计画下月率团访台一事作出回应，指军方认为此时访台不是个好主意，并透露预计10天内与习近平通话，但对于两人将要讨论的议题却避而不谈。他这番话释出自己不赞成佩洛西访台，并会力求与习尽快对话的讯息。

切香肠战术测试中国红线

事实上，佩洛西访台消息是由英国传媒率先报道，白宫、佩洛西办公室和台湾方面连日都未予以证实，而拜登却开腔并引述军方意见来反对，不禁令人怀疑整件事是拜登主导，因其未能有效处理好经济和通胀问题，导致支持率跌至三成六新低，不支持率更增至五成七，危害到其所属民主党在中期选举的选情，他急须做出一些成绩来提振支持度。

本来，他上周认低威（承认自己处于下风），放下以价值观主导的人权外交旗帜，出访中东寻求沙特阿拉伯增加石油产量，来降低油价，以压低高烧不下的通胀。可是，沙特指产能可增至每天1300万桶，但需要五年时间才能落实，无疑是拒绝了拜登即时增产的要求。即使拜登与沙特王储穆罕默德会晤时，当面提及对方之前涉嫌杀害记者卡舒吉一事，但穆罕默德毫不留情地批评，美军也曾涉及在伊拉克虐犯，华府更对以色列杀害美籍巴勒斯坦女记者视而不见，在人权问题上持双重标准，并警告任何国家都不能将价值观强加别国身上，使拜登不但尴尬，还凸显美国在中东的影响力已大不如前。

在拜登灰溜溜空手而回后第三天，便传出佩洛西计划访台消息，不排除是白宫刻意放风，以切香肠战术提升美台关系，测试中国大陆反应和红线，因佩洛西是华府第三号人物，其访台是严重违反一中政策和三个联合公报，向台独势力发出错误讯息，是北京无法忍受的。随着中国大陆发出严重警告，由此造成的一切后果，须由美方负责，拜登此时开腔反对，使佩洛西台湾之行或现变数，若最终取消，便可解除台海紧张氛围，使拜登可邀功，化解了一场潜在地缘政治危机，为他中东丢脸之行挽回一点面子。

此外，拜登在一些地区和全球事务，如俄乌战争、防疫、气候暖化、粮食短缺、高通胀等问题，都无法自行解决，须寻求中国支持。

速摆平阁员降关税显诚意

尽管中美关系绷紧，中国仍致力谋求与美国保持高层沟通，双方近月频频接触，明显是为习拜对话铺平道路。不过，随着中期选举临近，拜登招数尽出仍未能压抑油价和通胀，向沙特和中东盟友寻求增产不果，现时唯有与华改善关系，而关键是美国何时落实减免前总统特朗普对华商品所加征的关税。拜登放风取消部分中国商品关税个多月，但至今仍只闻楼梯响，皆因白宫内存在严重分歧，他仍未能摆平反对声音，反映其弱势领导。

当前是拜登有求于人，急欲与习对话，但又不肯放弃遏华政策，中方大有你急我不急的姿态，保持定力，办好自己的事，对于美国释出的“善意”，只能听其言，观其行。