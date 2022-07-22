佩洛西会带给台湾什么礼物？

来源：风传媒“风评”

英国《金融时报》（Financial Times）报道，美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）将于8月率团访问亚洲，其中包括台湾。原本传出佩洛西4月率团访亚洲，但行前感染Covid-19而取销。4月原订的亚洲行会以庆祝《台湾关系法》43周年名义访台，当时正值俄乌冲突激烈之际，全球许多传媒都把俄乌关系和两岸关系类比，若佩洛西当时访台，代表着美国国会对台湾的强力支持。相隔三个多月后，佩洛西若在此刻来台，能为台湾带来什么“礼物”？

如果佩洛西台湾之行确定能成，将是继1997年4月共和党籍众议院议长金里奇（Newt Gingrich）之后第二位访台的美国众议院议长。当年金里奇带领11位众议员访问亚洲，在行程中插入三个小时的旋风访台。他与当时总统李登辉会谈聚焦一个中国。李登辉向金里奇说，“一个中国”应是容许双方有不同的解释；李氏强调中华民国存在的事实，“我们为了进一步寻求生存与发展，‘中华民国’更需要走入国际社会”。金里奇也说，他前不久在中国大陆拜会海协会长汪道涵时，强调美国任何一位政治领袖都会高度重视台湾安全问题。当年金里奇一直支持台湾加入联合国，据当时参与接待金里奇的外交部北美司司长沈吕巡回忆，在台北宾馆副总统兼行政院长连战的午宴中，金里奇说，他支持“一个中国”政策，但这“一个中国”在联合国中应有各自代表且被平等对待，他将为此做出努力。

1995、96年台海刚经历过导弹危机，李登辉在1997年也放出两岸会谈的气球，期望缓和紧张。当年金里奇来访，对于台海安全、两岸关系，还有台湾参与国际社会等议题有具体贡献吗？其实很有限。一方面当时执政的是民主党的克林顿（Bill Clinton）政府，克林顿本人在1998年7月访问中国大陆时还在上海发表对台极不利的“新三不”，其中包括不支持台湾加入任何必须以国家名义才能加入的国际组织。而且1998年金里奇因为操守问题以及共和党期中选举失利而饱受批评，也辞去议长与议员职务，更难帮助台湾加入联合国了。

拜登政府顾忌因台湾问题刺激北京

今日佩洛西的分量高于当年的金里奇。现年82岁的佩洛西无疑是美国政坛最具影响力的女性政治家。自2003年起担任众议院民主党团领袖；2006年期中选举民主党再度掌控众议院，之后佩洛西成为美国史上首位女性国会议长。佩洛西娴熟协调纵横、主导议程，更善于募款，她长期牢牢掌控民主党团，但也引起党内年轻左裔议员不满，在2019年第116届国会正式揭幕前，她和这些激进派议员达成妥协，同意建立党团领袖任期限制，这个限制代表着她将领导民主党团到现在这个会期为止。已担任众议员33年佩洛西虽还会参加今年11月的期中选举，但如果选上后几乎确定不会再执党鞭，佩洛西的政治影响力也会降低。这趟亚洲行有点像她毕业旅程中的一程，不乏为她未来个人事业铺陈的意味。

根据《金融时报》报道，白宫很关切佩洛西的台湾行，内部对佩洛西此行有正反不同意见。报道称，8月1日是解放军建军节，而今年中共二十大又将要举行， 北京会认为与拜登同一政党的佩洛西此刻访台是华府在打台湾牌。今年4月首度传出佩洛西计划访台时，中国大陆外长王毅被问到此问题时说，美方“在台湾问题上公然踩踏‘一个中国’红线”，如果佩洛西真的成行，“一切后果由美方承担”。而这次《金融时报》新闻出来后，中国大陆外交部发言人赵立坚也同样说：“如果美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整，美国必须对由此造成的一切后果承担全部责任。”

此刻如果佩洛西访台，中国大陆可以让美国承担什么后果？

今年5月拜登上任之后的首趟亚洲行，与盟邦摆出对抗中国的阵式，而中国也同时与俄国一起在东亚海域举行军演以示对抗。拜登亚太行宣示“印太经济架构”（IPEF）启动，名单中却没有台湾，即使几天前参议院外委会主席梅嫩德斯（Bob Menendez）等50位参议员才联名敦促拜登要把台湾纳入IPEF，但拜登政府只是安排美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）事后与台湾政务委员郑振中进行经贸对话。5月初美国国务院网站上删掉“不支持台湾独立”的字眼，但之后又放回这段表述。由这些动作可知，拜登政府还是很顾忌在台湾问题上刺激北京。

7月以来美中高层互动不断

虽然美中长期对抗竞争的格局未变变，但短期内美国想与中国在一些经贸议题上达成共识，而中国大陆则想要美国在台湾议题上做出更多承诺。6月白宫国安顾问沙利文（Jake Sullivan）在卢森堡与中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会谈后，白宫就主动放出讯息称拜登要与习近平举行线上会谈。7月以来，美中高层互动不断：先是5日中国国务院副总理刘鹤与美国财政部长耶伦（Janet Yellen）视频通话；9日美国国务卿布林肯（Antony Blinken）与中国外长王毅在印尼峇厘岛G20外长会议后举行长达五小时“建设性的对话”。同时也传出，拜登政府将在宣布调降中国进口产品关税后举行拜习线上峰会。

即使与中国交手经贸问题的戴琪、美国前贸易代表莱特希泽（Robert E. Lighthizer）都认为降低中国进口商品关税对美国吓阻通膨效果不大，但白宫仍倾向调降。莱特希泽18日在《华尔街日报》（The Wall Street Journal)刊登文章强调，取消中国商品关税对缓解通胀几乎无济于事，但这将是对北京的重大让步，因为301 条款关税是在回应中国几十年来盗用知识产权和其他不公平贸易行为。“撤销其中任何一项都表明拜登没有认真对待中国践踏知识产权，并忽略了中国是美国主要地缘政治对手而非良性经济夥伴，这将对美国国家安全带来危害。”

虽然降关税对通膨的影响有限，但美国企业界呼吁缓和中美关系的声音很大，对拜登政府压力不小；其实在拜登选总统时，拜登与亲中国的企业家的关系就常被拿来做文章。在美中“对抗、竞争、合作”的格局下，在美国国会期中选举的压力下，以及中国经济下行的压力下，拜登政府和中国都急于在一些互利的议题上达成协议。

佩洛西的礼物恐怕空气比较多

而拜登政府不也想让台湾议题阻碍上述陆美互利共识的达成。因此，美国一方面要求中国大陆不能改变台海现状，但也不会让台湾拥有可以改变现状的工具。美国前国防部长埃斯珀（Mark Esper）访台，建议台湾要增加国防预算，但美国却不答应台湾购买可以进行“源头打击”、射程370公里的AGM158空对地飞弹。

在这个节骨眼上，佩洛西访台对拜登推动美陆互利合作当然会造成“不方便”，佩洛西虽然之后几乎确定不会再任党鞭，但以她目前的政治地位，白宫不可能干涉她的行程。不过中国大陆肯定会继续用佩洛西访台当“相骂本”，要求白宫让利、甚至再声明不支持台湾、不支持“一中一台”“两个中国”。至于佩洛西能具体带给台湾什么礼物？恐怕形式大于实质、空气比较多。