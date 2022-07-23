港特首权重酌情须慎用 豁免国旗费先定规矩

来源：香港明报社评

香港有团体去年国庆日前后在多条公路的灯柱悬挂国旗，路政署事后征收近15万元（港元，下同）行政费及巡查费，惹来专栏作家及议员谈论，结果由行政长官指示豁免相关收费。国家重大节日，团体在公共地方挂国旗，没有商业成分，若不涉及团体自我宣传，同时符合公共安全等法律要求、通过审批许可，豁免收费作为支持民间庆祝的特殊安排，原则可以接受，最重要是豁免处理有规有矩，亦不会出现挂旗不当有损国家尊严的情况。特首有权要求行政部门酌情，但路政署有责任按程序办事，政府应该尽快就豁免收费做法，制订明确而具体的准则，以免令人觉得，当局决定酌情是“看人多于看事”。

国旗非一般宣传品 豁免收费理据充分

今年是香港特区成立25周年，早前全港多区皆有挂上国旗区旗，迎接七一，当中不乏社区团体或组织自发悬挂，有屋邨出现挂满国旗及区旗的“旗海”，惹人注目；与此同时，个别地点亦发生了污损国旗区旗事件，警方列作刑毁案件处理。由反修例风暴到爱国者治港，香港政治环境经历重大变化。反修例风暴期间，污损破坏国旗案件甚多，多人因侮辱国旗罪成，特区政府强调加强爱国教育，一些政党和团体亦主张，在重大节日多挂国旗区旗，回归25周年过去，“十一”国庆两个多月后又至，预料不少地区届时又会出现一片旗海。

近日有专栏作家提到，去年有团体在国庆日前后，在元朗公路的灯柱挂国旗，事后路政署征收逾14万元行政费及巡查费。专栏作家批评政府向自发挂国旗的市民“收租”，引起回响，就连行政长官李家超亦表示关注，强调政府一向积极推动民间在尊重国旗区旗前提下，共同庆祝国庆日，他已指示有关部门豁免相关费用，以及制订适当有效措施，避免同样事情再发生。

放眼世界，国庆等重大节日，官方民间高挂国旗，乃是寻常不过的事情。当然，国旗展示方式不能有误，当局需要教育公众如何正确悬挂国旗，以免闹出笑话，有损国家尊严；另外，公众地方悬挂国旗，必须顾及市民安全。香港地少人多，公路两旁悬挂任何旗帜，除了确保稳固、不损公物，亦不可以妨碍视线，以免影响交通安全，当局有责任依法规管。

路政署规定，团体或个人如欲在路灯灯柱悬挂任何横额旗帜，须提交申请，行政费1990元，另要缴交巡查费，作为悬挂期间政府请维修商定期安全检查的开支。有关收费属行政安排，并非法例规定，翻查资料，2000年时每支横额旗帜巡查费为3元，经多次调整后升至现时的6元，路政署强调收费原则只是收回成本。

根据署方说法，去年8月首次接获民间团体申请悬挂国旗贺国庆，遂按既定程序及收费标准处理，涉事团体国庆日前后挂了逾千面国旗，计算出的巡查费，就是14万多元，涉事团体申请获批后，亦有按规定付款。换言之，事件中涉事团体和路政署，由申请、审批到付费，都有跟足规矩办事。

申请悬挂任何物品，必须遵守法律及安全规定，这一点不能有任何妥协，即使团体出于爱国挂国旗，亦要守规矩。2020年，有市民未经批准在深水埗一带灯柱及交通指示牌顶部悬挂国旗，当局便依法移除相关旗帜及撑杆。现在的一个争议点，是悬挂国旗应否豁免征收行政费及巡查费。

国旗象征国家、区旗象征香港特区，它们不是一般商业宣传品，亦不能与政党为竞选悬挂宣传旗帜横额相提并论。鉴于国旗区旗的特殊性，将两者列作特例，豁免征收行政费及巡查费，做法可以接受。当然，有别于可收可不收的千多元行政费，巡查费属政府请维修商做安全检查的必要开支，政府不向涉事团体或个人征收，等于由当局代付，不过话说回来，倘若只是单纯悬挂国旗区旗，没有搀杂涉事团体的自我宣传物品或标记，由政府补贴定期检查开支，可理解为当局支持民间悬挂国旗区旗，涉及金额有限，道理亦说得通。

施政要以结果为目标 不应靠酌情绕过程序

此次豁免收费事件，当局处理有不妥之处，问题不在于豁免挂国旗收费有没有理据，而是当局并非先订下具体豁免机制，作为处理相关事宜准绳，反而是由特首直接介入，指示行政部门针对一宗个案行使酌情权，之后才去制订“适当有效措施”。特区行政主导，特首权力大，介入个别事件、行使酌情权，必须严格慎重，准则愈明确愈好。豁免悬挂旗帜横额收费，应该只限国旗区旗，以及国家重大节日前后指定期限。

政府公布豁免近15万元收费后，有份协助挂国旗市民的元朗地区人士批评，路政署“欺善怕恶”，去年他要求豁免，署方不批，现在有专栏作家公开事件、立法会议员去信跟进，当局就突然退款，予人感觉是某些人施压便可豁免，反问收费和豁免基于什么准则。有关说法，正正反映当局处理问题所在。新特首强调以结果为目标，若程序妨碍做事，便应该改革程序，这是合理施政方针，但如果太依靠酌情绕过程序，那就不是好的做法。

