来源：台湾中时电子报

英国前首相布莱尔日前公开表示“西方政治和经济主导地位已经终结…，中国取得超级大国地位既自然且合理”。这些话听在世界首强的美国耳里，相当不是滋味。回忆一个多世纪以前，美国从英国手中接下世界首强地位之时，后者谦冲让位，没有祭出“修昔底德陷阱”理论全力抵制，而今“前首强”提点接任者，有其道理。

特朗普任内，在国际间脱群退组、单边孤行，让美国的国际声望大跌。国内方面他又鼓吹对立，卸任前夕更煽动支持者酿成国会流血暴行，使得美国民主蒙羞。美国内外都已经开始不“美”了！

拜登本可打掉特朗普遗绪重练，但居然延续他的“抗中”做法。搭上俄乌战争便车后，虽然暂时创造了团结盟国的形象红利，可是却在国内带来严厉通膨的实质损害，使得民怨大起。哈佛大学的民调显示71%的美国民众认为他不应该竞选连任；《纽约时报》日前的民调呈现民主党人中64%反对他连任，支持者只有26%。加上年迈频频失言、与副手哈里斯不合，拜登的政治前景步履维艰。

美国的“领袖短缺危机”已经日趋明显，此处讲的“领袖短缺危机”有双重含义：一是担任世界领袖的能力不足；一是国家领袖的供应不足。而这两者之间，有非常密切的连带关系。分析如下：

一、美国内部逐渐分裂、国家认同淡薄：美国专栏作家佛里曼曾在《我们曾经辉煌》（That used to be us）一书中表示，美国在20世纪因为团结向上、脚踏实地，造就了富国强民的辉煌盛世。但是今天美国在“吃老本”之余，两党恶斗，人民国家认同淡薄。征诸政治学大师亨廷顿所言“国家认同是首要的国安事务”，美国自顾不暇，何能领导世界？

二、西方各国对于美国不再投射出“领袖观感”：特朗普任内言行无状，已严重颠覆美国的传统领袖印象。拜登接任后阿富汗狼狈撤军，举世讪笑。加上日前最高法院裁决女性堕胎并非合宪一事，引起英法德加等国领袖的一致公开批评。他们心中不免怀疑：除了政治外，在维护西方文化的层面上，美国还是领导者吗？

三、美国的民主制度面临挑战：我在华府工作时期，目睹美国总统大选的抹黑与毁谤乱象，曾对美国政界友人感叹“美国曾是我们钦羡的民主政治领头羊，何以沦落至此？”对方答称“因为管用”！这句话让我想起美国政论家K. Phillips在《劣币》一书中即指出，在美国“不计后果”的政治下，不管哪一党当家，她都不可能去面对问题、改善问题。因此，现在是美国“领袖缺席”的时代。

四、 美国的“总统人才库”逐渐枯竭：距离2024大选仅剩两年，可是美国两党目前台面上的主要候选人仅有特朗普与拜登，而且两人“罩门”颇多；日前宣布参选的蓬佩奥也难成气候。这与冷战时期每届大选竞选者众，而且济济多士的热烈情况，实有天壤之别，显示美国民众及参选人对大选逐渐无感。盖洛普民意测验日前显示，仅有23%的美国人对总统制抱持信心，比去年足足掉了15%。这或许跟众所期待的枪枝管制无解有关，但依供需理论，低需求能产生优质的候选人甚至总统吗？

五、美国的“超强焦虑感”影响其国际决策智慧：中国崛起后，美国的焦虑感众所皆知。但上个世纪时，也有类似的焦虑感。例如：苏联的太空先行、古巴危机，越战的国内反弹及美苏冷战。幸赖肯尼迪、里根及艾奇逊、基辛格等能君干才，力挽狂澜。如今后继无人，美国对外常见暴冲。例如阿富汗撤军、对中关税战与对俄制裁等，皆造成自伤。坦白说，去年阿拉斯加美中会谈中，美方高官被中方对手集体羞辱的场面，在过去是不可想像的。

世局变革已超出美国的想像，上个世纪，美国先后压制日本与苏联，造成前者的经济泡沫与后者的最终解体。今日不但中国崛起，中东及大洋洲等地，也分别产生地缘政经剧变。美国原以为可以套用以前的做法因应，没想到兵分多路、治丝益棼。再加上气候变迁与晶片供应链等新的挑战，美国已左支右絀。美国诺贝尔奖得主J. Stiglitz日前撰文认定美国无力处理现今“新冷战”。俄乌战事如何善了及因应期中选举，应是拜登政府的最大挑战。

纵如上述，以美国为主的现今世局架构仍难改变。我们并非唱衰美国，仅在提醒长达一个多世纪的老朋友，如何持盈保泰、德术兼修，不但为了美国，也为了全世界。

（作者赵麟，台湾清华大学副教授）