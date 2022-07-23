来源：台湾中时新闻网

蔡英文上任6年多以来，坚持不接受前朝的“九二共识、一中各表”为两岸关系之基础，只以“中华民国宪法与两岸人民关系条例”含糊带过，破损的默契导致台海冲突风险日益升高，难怪“经济学人”去年将台海列为最危险地区。

倘若民进党真心维持两岸关系平稳发展那还好，至少不让中共有对台武力胁迫的合理藉口，但由于部分民进党政治人物有炒作两岸对抗以争取选票的投机心态，丝毫不在意两岸濒临开战边缘之潜在危机，更让美国军火掮客有可趁之机。

前美国国防部长埃斯珀近日访台，公开呼吁蔡政府应延长役期、全民皆兵并提高国防经费到GDP的3%，才能因应解放军快速增长的威胁。虽说台湾非常感谢美国等民主国家对台海安全的关切，也认为“天助自助者”是颠扑不破的真理。然而，在强化国防武力之际，执政的民进党该扪心自问：台湾经得起两岸军备竞赛吗？真的要把台湾带向战争风险吗？

姑且不论在现行台军部队规模之下，如何重新恢復全民征兵，光是总预算能否支撑如此庞大的国防经费，就是个问题。以今年度中央政府总预算为例，编列总额为2兆2582亿（新台币，下同），而国防预算为3726亿，占比为1.6%。若增加一倍到3.2%，则国防支出暴增为7452亿，势将排挤到其他教育、社福等政府预算。要知道，一个承平国家是无法长年负担如此惊人的国防支出，更不用说台湾是否有足够人力来维持军队的正常运作与训练。

埃斯珀还提到，他个人认为美国的“一中政策”已经失效，美国应该“远离所谓的战略模糊”，应有不一样的讨论。虽说美国应否在台海事务拋弃战略模糊、改采战略清晰的讨论屡见不鲜，但绝少人提出美国应完全废除其“一中政策”的立场。

事实上，若说强化备战是吓阻解放军威胁的利器，“一中政策”就是另一项不可被拋弃的外交护栏，两者正是维护台美陆三边关系的稳定支架，缺一不可。既然美国反对两岸任一方片面改变台海现状，华府岂有自己破坏现行游戏规则、却要求台海两岸要遵守之理？对于埃斯珀的话，台湾人听听就好，中共也不必当真！

长年研究中共军事动态的美国学者史文日前指出，一般人总以为夸大另一个国家的威胁，总比低估或无视威胁之存在好。然而，他就指出，夸大与低估都会带来一样或更多的危险，而现在美国政府针对中国大陆的看法就步上此错误道路，过度夸大中国大陆对美国的威胁，更会升高美中双方发生灾难一般冲突的机会”。

中共早已对台海动武设下条件，其中包括台湾宣布独立或外国军队进驻岛内，显然北京领导人也知道军事冲突将会对两岸带来难以弥补的伤害，而民进党也不敢再公然宣传台独路线，足证“一中”依然是维系台海和平的基石。换句话说，若台湾仍坚守“两岸同是中国人”的底线，中共就没有武力犯台的正当性，国民党的“反台独”立场就成了挽救台海于冲突边缘的一线生机。

既然台湾无法与中国大陆进行军备竞赛，就该设法恢复两岸沟通机制，因为和谈总比兵戎相见来得好，不仅对两岸人民有利，亦能巩固印太地区的和平稳定，相信美国也乐见两岸接触，必将全力支持。

维持最低国防武装是必要的，蔡政府除了备战、更该主动释出善意，回归“中华民国”宪法之两岸定位，才能彻底消弭台海军事冲突的风险。

（作者许弘霖，大陆台商）

