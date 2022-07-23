拜习通联成局之政治算计

来源：台湾《联合报》

过去数周有关拜登与习近平将再度进行通联对话，各方传闻不断；但让人觉得弔诡之处，则是华盛顿方面剃头担子一头热地频频对外放话，甚至状况发展到现在，连拜登本人都对外公开宣示，双方高层通联即将登场，搞得像是箭在弦上蓄势待发。

但是反观北京方面却是显得气定神闲按兵不动，对照双方态度与气势，明眼人都看得出来，拜登希望透过高峰通联对话，以便拉抬其政治声势之企图心，显然是远高于习近平对此项通联之期待程度。

审视北京与华盛顿双方各自之政治日历，对拜登执政团队来说，当前重大关卡，显然就是期中选举；而对北京来说，万事考量都是指向年底中国共产党所将召开之二十大。

此时此刻究竟是谁需要透过高峰通联对话，制造政治效应，期能渡过政治难关。相对上谁又是一动不如一静，宁可稳住阵脚牢控盘势，不要乱出花招以免节外生枝自找麻烦；只要能将此等结构性关系看清楚想明白，就可理解推动拜习对话通联主被动关系，或者说是谁在求谁之优势与劣势地位差异。

所有政治通联应对都要深入思考得失损益，当习近平已经从拜登口中拿到“四不一无意”之抽象原则性承诺，但对照美方具体作为，显然与北京所期待状况落差甚大。此时就算再度通联对话，并且另外获得任何更进一步之抽象承诺，但若无更明确之具体作为，恐怕亦很难让北京动心，愿意配合演出进行高峰通联。

再换就华盛顿立场来说，究竟透过高峰通联对话，能够获得何种政治承诺与回应，并且及时产生政治效应，在期中选举前能够让美国选民有感，拉抬拜登声望刺激政治票房，以便挽救当前民主党恶劣选情，其实整体看来也并不乐观。

基于前述基本架构，正是为何拜登习近平再度通联对话，变成只闻楼梯响不见人下楼真正原因。换言之，就是双方还未能达成政治交易，当台面下政治交换无法成交时，自然就无法让高峰通联顺利成局，后续就更无机会让双方顺利成行登场。

此时此刻，开始有多方透过搅局放话政治运作，希望营造让此项高峰通联可能破局之负面氛围，最明显例证就是放话指出众议院议长佩洛西可能出访台湾，存心就是要挑弄北京情绪，制造意外杂音趁机搅局。不论是真心希望此事破局，抑或是刻意摆个政治姿态，存心趁机让拜登不得不妥为安抚；总而言之，夜长梦多好事多磨，拜登阵营高调放话宣称即将通联，此时要开始逐渐尝到苦果。

办外交在事前协商阶段必需谨慎低调守密，这是外交圈之基本入门课程，拜登团队所作所为都是摆明在违反常规逆势操作，不禁让人怀疑，如此高调敲锣打鼓筹办高峰通联对话，只不过是在表面上故作姿态，骨子里面根本就是没有再度通联理由，故意透过见光死招式，让拜习高峰通联对话完全虚晃一招，最后完全办不成呢？

最让人不解之处，其实是拜登面对佩洛西有意出访台湾，声称军方认为此事不宜，在美国政治文化极端重视文人领军传统下，拿出军方观点作为挡箭牌，亦是相当让人感到不可思议，在拜登国安团队决策发言权来说，佩洛西出访不是由职业外交官判定其得失，而是由军方高层裁断其利害，这也真是让人傻眼。

总而言之，拜登与习近平能否再度通联对话，处处轨迹反常，让人难以理解，能否顺利成局更让人无法乐观看待，就算成局能有何种进展，更是无法有所期待。

作者：张竞，台湾中华战略学会研究员