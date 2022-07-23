台媒：天下无不是的民进党

来源：台湾《联合报》黑白集

被征召代表民进党参选台北市长的陈时中到万华龙山寺上香，一民众上前抗议，立刻被警察架走。网民挖苦，口号是“责任来，我就扛”，却变成“抗议来，我就扛”。

一开拔就到万华，陈时中是想修补去年指万华是“防疫破口”之失，可能也想过会遭闹场。但当年马英九被民众丢鞋，蔡英文呼吁他要“包容”；换作陈时中，民进党便主张“强力排除”，双重标准切换自如，丝毫不以为忤。

网民嘲讽民进党的肆无忌惮，有两句名言：“绿能你不能”，“天下无不是的民进党”。典型例子，发生在近日台湾基进党。该党一名参选人张博洋批评林佳龙把恩恩案与市长选举混为一谈“恶心”，基进党立刻拔掉他舆情部主任职务，并要他再三道歉，另一专员也调职处分。

更荒唐的是，基进党台南市党部主委李宗霖说，民进党执政才让台湾有言论自由，“言论自由就是失言之后，我们仍能凭藉自身意志去选择做出赎罪”。基进党主席陈奕齐还要求党员改变心态，相信政治力量有其光明面，不要无止尽怀疑。基进党自诩是激进的政党，却把附和民进党看得比自身重要，连私下批评都不许，那何不干脆变成民进党的支部就好？

台湾近年逐渐“一言堂化”。民进党内部只有一种声音，小绿、媒体和网军侧翼拚命附和粉饰，民进党正走在“永远正确”的道路上。