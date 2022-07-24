佩洛西访台机关算尽 台湾以为的荣幸却是饮鸩止渴的悲哀

来源：香港01

作者：张钧凯

英媒《金融时报》独家披露美国众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）或将于8月率团访问台湾，尽管传闻尚未得到美国正式证实，已令台海情势翻腾。台湾官方低调以对，却难掩内心期待，而中国大陆官方两度以“四个严重”申明反对，可见对此事件的重视程度。

这已经是第二度传出佩洛西有意出访台湾的消息，前后手法可说是如出一辙。第一次是在今年4月，由日本富士新闻台（FNN）发出独家报道，就在陆方向美国提出严正交涉，外长王毅表明若佩洛西“明知故犯”、“一意孤行”访台，“中方必将作出坚决反应”后，佩洛西之行被冠病病毒踩了一个大煞车，宣布推迟行程。

虽然佩洛西没有如愿踏上台湾，取而代之的是美国联邦参议院预算委员会共和党首席议员格雷厄姆（Lindsey Graham）率团访问台湾，还在总统府与蔡英文会面时，“强迫推销”一笔高达80亿美元的巨额波音787订单，顺道撂下了“是时候让他们（中国大陆）付出更庞大的代价”的狠话。佩洛西访台的传闻，就像一枚烟雾弹，掩护了这批美国议员带着“民主订单”赴台“快闪”，为俄乌战争爆发后人心躁动的台湾，注射了一剂“美台友好”强心针。

此次再度传出佩洛西即将成行台湾，独家报道从日媒换成了英媒，不变的则是背后的机关算尽。佩洛西本人对此“犹抱琵琶半遮面”，在美国国会大厦记者会上回应“我从不讨论我的出行计划”，其办公室也曾发布声明称，“鉴于长期的安全协议，我们不会提前确认或否认出访行程”，有意让子弹再飞一会儿。

不过，美国总统拜登（Joe Biden）反倒急着表态，把美国军方推出来当挡箭牌，对媒体表示“我觉得──军方觉得现在这不是一个好主意。但我不清楚现状如何。”值得留意的是，与此同时拜登还透露了预计10天内与中国国家主席习近平通话，这个细节或许就揭露了佩洛西访台传闻背后的“真面目”──这又是一张以台湾为名，实则在向中国大陆要价的“台湾牌”。

过去一个多月以来，中美高层官员已经会晤了至少五次，再加上拜登率先脱口而出10天内与习近平通话的消息，既反映了其个人期待，更说明了美方对于安排习拜通话的积极性，显然是希望透过领导人直接对话的机会，向中国争取有利于己的成果。同为民主党阵营的佩洛西，在此际丢出访台的震撼弹，正好与拜登两人各自扮演起黑脸白脸，在中方面前搬出台湾牌这张“以台制华”的谈判筹码，垫高起自身的政治姿态。

无论佩洛西藉着台湾承担起什么样的政治任务，又或者是在为下半年的选举拉抬民主党选情、充实政治资本等需求，对北京而言，她所代表的意义就是美国国家体系的第三号人物，乃是在美国副总统之后的第二顺位继任者。一旦她的脚步真踏上台湾，无疑正式宣告颠覆了“一中”底线，实质提升与台湾官方关系的层级，既是对中美关系更是对中国大陆的巨大挑衅。

因此，可以看到中国对于此事的高度重视。先是7月19日外交部发言人赵立坚表态若是佩洛西访台，将严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，严重损害中国主权和领土完整，严重冲击中美关系的政治基础，向“台独”分裂势力发出严重错误信号等“四个严重”，并强调“一切后果必须由美方负责”。21日，外交部发言人汪文斌再度重申“四个严重”，并将强硬的应对与反制立场升级到“我们说到做到”的层次。

而一向被认为带有官方传声筒意味的《环球时报》前总编辑胡锡进，将其在4月时曾提出的解放军战机“飞越台岛”方案再度端出，主张不只要在佩洛西访问期间宣布台湾上空为国际航空禁飞区，或者派解放军战机飞越台湾岛之外，还加码建议解放军战机可以选择在适当距离上“伴飞”佩洛西的专机，与其同时进入台湾岛，掠过其降落机场的上空，然后穿越台湾岛返回大陆。胡锡进认为，“中国唯有用坚决的反制行动回击美方挑衅，让他们了解打台湾牌所对应的代价，这是美方唯一听得懂的语言”，这样的做法才“能够真正体现中国对台湾的主权”。

也就是说，不管美方有任何政治盘算或操作，中国都会做最坏的打算，以及最万全的准备，莫不防止台海局势与统一进程被美国玩弄成遏华祭品。尤其是佩洛西过去在香港问题上的“表现”班班可考，不只替黄之锋发声，并将2019年香港维园六四晚会的示威行动赞誉为“一道美丽的风景线”（a beautiful sight to behold），随后7月1日便发生抗争者闯入香港立法会大楼的冲撞事件。如今美方可能将“台湾牌”复制为另一张“香港牌”的风险，必然是北京要提高警惕和断然防止的走向。

然而，中美台海博弈带来的尖锐动荡，恐怕不存在于台湾政治人物的视域之中。对他们来说，只要能为选举带来最大的利益，只要能够动员起民粹情绪、长期巩固其执政地位，才是唯一的考量。例如刚藉由赴日参加安倍晋三家祭宣扬“台日外交突破”的副总统赖清德，近日说“过去六年是台湾善意不断被中国忽略的历史，总统蔡英文两度递出橄榄枝并未获回应”云云，就能看出政客心中完全不在意美国在背后挑动台海情势激化，将所有问题的责任一律“外部化”到海峡对岸的卸责心态。

今年4月首度传出佩洛西可能访台的消息时，民进党立委王定宇第一时间就转发日媒报道，并将之肯定为“台湾重要外交消息”，各家主要台媒无不以斗大标题奔相走告。虽然此次台湾方面相对低调，包括台外交部发言人欧江安表示“目前没有接获佩洛西议长访台的确切讯息”，但不难想像的是，台湾政界人士暗自窃喜与满心期待之情。

正如同“台日友好”这张他们永不过时的“情感牌”一样，倘若美国第三号人物莅临台湾，势必又再将掀起“台美友好”的集体亢奋，不分蓝绿朝野陶醉在“坚若磐石”的自我幻想之中。至于咫尺之遥的中美和两岸“地动山摇”，对一心只有选票的政治人物来说，自然早已抛至九霄云外。

台湾沉醉在被美国政客捧在手心的宠爱感，将上国使者亲临视为一种无上的“荣幸”。不过一旦撕掉美好口号的宣传外衣，回到国际政治的现实来看，正如香港01日前报道，台湾前驻美国军事代表团团长淡志隆坦言，“美国为的是自己的国家利益，不是为了台湾好”，美国正在布的局无非是把台湾作为大国谈判桌上的刀俎鱼肉，甚至是鼓吹效法乌克兰“全民皆兵”的人肉盾牌策略，令台湾人民替美国贡献生命和付出代价。不管佩洛西的专机最后有没有降落在台湾，台湾执政者和政客们早已被“亲美抗中”一波接一波的高潮自我催眠，难怪看不到饮鸩止渴的悲哀已近在眼前。