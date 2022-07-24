来源：中时新闻网

作者：王钦

赖清德解除居隔之后首度参加公开活动就大谈美国、中国大陆和台湾的关系，声称台湾善意不断被大陆忽略，还细数蔡政府6年来不断释放的所谓善意，同时指责大陆以恶意回应，总而言之，就是大陆要为现在的两岸僵局负责。

赖清德对蔡政府的两岸政策自我感觉良好这能理解，而且本身也有对外宣传的需要，但如果赖清德乃至整个民进党真的认为两岸关系的前因后果真如自己所说，那么问题可就太严重了，这意味着他们完全不清楚当下的问题解决思路。当然，更让人忧心的还在于他们这种掩耳盗铃的态度，让人对未来的两岸关系走向更加不抱期待。

且不说赖清德本人就是两岸关系恶化的始作俑者之一，甚至他也是蔡政府所谓善意的破坏者，赖清德出任阁揆所自称的“务实的台独工作者”，就被大陆视为“扯下蔡政府维持两岸现状的伪装”，印证了大陆之前所一直质疑的，蔡政府的两岸政策毫无诚意。

大陆常说“听其言、观其行”，其实就是长期与民进党打交道所得出的历史经验，因为大陆经历太多民进党的“说一套、做一套”，所以赖清德打算凭着口头的指控就想让大陆调整政策，根本是痴人说梦。更重要的是，类似的指控多了之后，除了累积两岸民间怨气，根本无益于两岸关系的实质改善，因为大陆的绕台演练不会停止，各类防范台独的应对措施也不会有所舒缓，人们很快就会发现，赖清德的言论根本不能产生任何实质改变。

更重要的是，现在也早已不是两岸互相指责的年代，随着两岸关系进入深水区，尤其是美国愈发公开的操作两岸议题，两岸都面对着要如何审慎处理美国出招的挑战。就比如最近的美国众议长佩洛西计划访台，无疑又给两岸投下震撼弹，无论大陆如何应对，两岸紧张局势都会更加严重。而对蔡政府来说，接待当然有助于提升美台关系，而且方便民进党继续宣传政绩，但同时也必须承担两岸关系恶化的代价，到底收益大还是代价更大，答案当然不言自明，但蔡政府也只能打落牙齿和血吞。

面对这一局势，赖清德似乎并没有扮演任何应对的角色，也没有对此有过什么有价值的论述，自然也就更没有回应台湾民众的关切。赖清德所做的，不过是迎合一般大众的想当然思维，依然大谈美台关系提升，这等于让自己沦于一般的宣传工具。

赖清德自己的政策论述还在把眼光停留在指控大陆的层次，说明他对两岸的思考依然停留在古早年间，思维跟不上时代和局势的变化。而他这种掩耳盗铃的言论，本身也难以在两岸掀起波澜，反而只能引起蔡英文的警惕和反感，毕竟蔡赖心结一直都在，预防副总统坐大，也一直是蔡英文的权力惯性。从这个角度看，赖清德后续的总统路确实不好走，但这是他自己的局限所造成的，不光是他的台独背景束缚了他的手脚，更严重的问题还在于始终找不到自己争取美国信任和台湾社会普遍认可的政策论述。