美国要建的“友岸外包”供应链科学吗？

来源：日经中文网

作者：清水孝辅

关于因俄罗斯进攻乌克兰及中美对立而凸显出弱点的企业供应链，美国政府在推动“友岸外包（Friend-Shoring）”战略，重视在可信任的友好国家建立供应链。从确保稳定供应的观点来看，靠近美国的中南美、加拿大将是有力的供应链转移候选地。不过，也有观点指出这一举动将损害过去一直支撑经济增长的自由贸易的恩惠。

“为了避免战略物资过于依赖存在地缘政治学风险的国家，应该与拥有共同价值观的国家进行贸易”，美国财务部长耶伦6月20日在访问加拿大时如此介绍了自身推进的“友岸外包”战略。出席会议的加拿大副总理兼财长弗里兰回应称，“加拿大在稀有金属和能源方面可以做出贡献”。

耶伦4月在美国智囊机构大西洋理事会的演讲中提出了“友岸外包”战略。她指出随着俄罗斯进攻乌克兰，需要降低重要战略资源等供应链的地缘政治学风险。并指出美国尤其在稀有资源等领域过于依赖中国。

过去，企业主要以低成本生产等经济合理性为理由构建供应链。但在美国政府呼吁调整供应链的背景下，企业探讨新建生产基地时开始考虑地缘政治学风险的可能性越来越大。其中作为候选地备受关注的是靠近美国的加拿大和中南美。

美国企业之间正在推广将生产地靠近消费地的“近岸外包（Near-Shoring）”。美国大型服装连锁企业Gap计划到2025年把在中美洲地区的筹资额增加1.5亿美元。在服装行业，地缘政治学风险越来越突出。

美国通用汽车3月宣布，计划与韩国浦项制铁（POSCO）的子公司合作，在加拿大建设纯电动汽车（EV）电池材料工厂。日本矢崎总业将在危地马拉建设该公司在当地的第一家工厂，计划2023年开始生产。

中美洲各国将这视为向本国吸引投资的良机。洪都拉斯外长爱德华多·恩里克·雷纳强调，“正与美国政府讨论在不久的将来进行近岸外包的可能性”。危地马拉外长马里奥·布卡罗针对“友岸外包”表示，“我们可以给美国企业提供转移生产的机会”，希望吸引投资。

在亚洲，中国以外的国家有可能受益。美国大型半导体企业英特尔2021年12月公布了10年内向马来西亚投资70亿美元的计划。马来西亚是美国总统拜登5月下旬宣布启动的“印度太平洋经济框架（IPEF）”的创始成员，将是美国强化经济合作的国家之一。

调整供应链也存在课题。美国政府在战略上重视的半导体生产依赖技术实力强的台湾等部分地区。中美洲地区的主要产业是农业，生产高科技产品的技术门槛高。在中南美地区，围绕锂等稀有金属的保护主义抬头。美国能否在降低对中国大陆依赖的同时构建稳定的供应链尚不清楚。

美国芝加哥大学教授拉格拉姆·拉扬（Raghuram Rajan）在给言论网站Project Syndicate的投稿中指出“如果友岸外包扩大到（在战略上）必不可少的物资以外，将给国际贸易带来毁灭性影响”。如果生产转移到经济合理性低的地方，有可能导致企业成本增加及通货膨胀加速。