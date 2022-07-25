佩洛西能否访台 端视美陆角力结果

来源：联合新闻网

作者：陈一新

美国联邦众议院议长佩洛西是否访问台湾，不仅美陆台密切关注，而且全球也都高度注意佩洛西能否成行。

针对佩洛西访台一事，北京的反对有逐渐升高之势。英国《金融时报》19日披露此事后，中国大陆外交部发言人赵立坚19日以严厉口吻表示坚决反对佩洛西访台，强调美国若同意她访台，将严重破坏中国主权与领土完整。

在美国总统拜登20日记者会上表示“军方认为不宜”之后，中国大陆外交部发言人汪文斌21日以更严厉的的语气强调，一旦佩洛西访台，中方将采取必要行动予以反制，并说“我们说到做到”。北京私下更进一步透过多重管道警告拜登政府，如果佩洛西访台，中国大陆不排除武力相向。

不过，针对佩洛西访台，北京可能忽略陆美制度上的差异、佩洛西坚守立场的人格特质，以及美陆战略思维的不同。

首先，北京可能认为，美国联邦国会听命于国家领导人。殊不知，在美国三权分立制度下，美国联邦国会与行政部门地位平等，互不隶属。这就是为什么拜登只能说“军方认为不宜”，却不能说他自己反对，因为他一旦如此说，就是违宪。

既然行政与立法两大部门地位相当，拜登只能对佩洛西的决定表示尊重。如果佩洛西决定访台，拜登只有全力配合，甚至派遣航空母舰或战机护航，否则就是失职。

其次，现年80岁的佩洛西在国会山庄以“反中挺台”立场坚定闻名。在11月美国期中选后，她多半不会再担任众院议长。因此，她自然希望能在议长任内访问台湾，风风光光地完成她访台的心愿，这也是人之常情。从她“反中挺台”40多年如一日的人格特质角度来看，佩洛西有强烈的意愿访问台湾，应无悬念。

事实上，四分之一个世纪以前，时任美国众院议长的金里奇就曾访问过台湾。北京若以为中国今天的国力已非当年吴下阿蒙，就可以向美国叫板，恐怕犯了低估对手的错误。从华盛顿的观点来看，美国这次若是配合中国大陆而想方设法劝阻佩洛西访台，岂不是美国自承对中国大陆甘拜下风？

最后，佩洛西访台一事也反映陆美战略思维的差异。北京显然认为，中国大陆阻挡佩洛西访台若能收效，不仅代表大陆在台湾议题上压倒美方，也显示大陆在未来有能力反对任何美国官员访台。

如果北京成功反对佩洛西访台，就显示“东风压倒西风”或是“东升西降”。从今以后，美国对中国恐怕再也没有相骂本。拜登政府一旦同意中国大陆的要求，劝阻佩洛西访问台北，则美国在台湾议题的话语权将逐渐边缘化或弱化。

更重要的是，一旦拜登在佩洛西访台一事屈服于中国大陆的压力，未来美国的盟国还能相信拜登的承诺吗？拜登曾三次亲口承诺会保护台湾，在台湾引发正反意见的争辩。一旦华府向北京妥协，则拜登对台湾的安全承诺，将立刻破功，而且全世界将再也没有人会相信美国的承诺，美国在全球的信用也将全面破产。