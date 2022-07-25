俄国出狠招断气，欧洲将陷入严重衰退

来源：风传媒

作者：谢锦芳

今年夏天欧洲遭遇热浪侵袭，许多城市出现摄氏40度以上的高温，逾千人热死。炎炎夏日，冲冷水澡是一大享受。不过，许多人已开始担心，欧洲今年冬天会很冷，如果俄罗斯出狠招，停供天然气，经济将陷入严重衰退。

俄乌战争开打迄今五个月，美国与欧洲对俄罗斯祭出史上最严厉的经济制裁，然而，能源价格飙涨，已让俄国能源公司赚进大把钞票，欧洲长期对俄国石油与天然气高度依赖，使得这项制裁效果大打折扣。如今，俄国总统普京反过来利用欧洲对俄国天然气的依赖，企图以断气予以反制。普京的计划会得逞吗？

北溪一号维修断气 对欧洲宛如一场预演

经历了10天的断气，俄罗斯输往欧洲的天然气管线“北溪一号”终于在7月21日恢复供气。俄罗斯这次是以例行性维修为理由，暂停对欧洲供气。对于严重依赖俄国的欧洲国家而言，这10天的断气有如一场预演，预告了今年冬天类似的遭遇可能再度上演，而且后果可能更严重。

炎炎夏日，民众可以享受冲冷水澡；到了冬天，如果没有天然气供应热水，也没有暖气，相信没有人受得了；更何况还许多重要产业依赖天然气，届时将陷入困境。如果普京真得出狠招，欧洲各国能够熬过这场天然气大战吗？

欧洲经济遇强劲逆风 德国下半年陷衰退

英国经济学人智库（EIU）最新报告指出，欧洲经济今年冬天面临强劲逆风，有三大风险，包括高通膨冲击消费与企业信心、美国加速升息力道与中国清零政策使得外在需求下降、俄乌战争冲击使得物价高涨与供应链瓶颈恶化，不利于经济成长，预估德国在今年下半年可能连两季负成长，陷入技术性衰退。如果俄罗斯出狠招断气，那么德国可能进入紧急状态，施行天然气配给制度，这对化学、钢铁、玻璃、肥料等产业造成重创，将导致欧洲陷入严重的衰退。

至于俄国出狠招断气的机率有多大？EIU认为，天然气出口是俄国重要收入来源，为确保自己的收入源源不绝，俄国不至于完全断气，可能采取部分停供的手段，这样可以把天然气这个武器握在手上，对欧盟造成实质上的吓阻作用。

国际货币基金（IMF）报告指出，如果俄国全面停止对欧洲供应天然气，届时天然气价格进一步飙涨，欧洲各国以匈牙利、斯洛伐克和捷克等三国受冲击最大，这几个国家将面临天然气短缺40%，国内生产总值（GDP）可能萎缩六个百分点。接着是意大利，由于相当依赖天然气发电，一旦俄国断气，意国将面临严重冲击；至于德国受到的冲击也相当大，在天然气价格飙涨，通膨恶化清况下，不仅今年将陷入衰退，预估这项冲击在明年达到高峰。

因应俄国未来可能全面断气的威胁，欧盟执委会20日公布一项应变计划，要求各成员国为冬季可能的断气危机事先做好应变方案，包括未来八个月自愿降低天然气的消耗量15%；对工业部门受冲击的产业拟定优先次序；设立拍卖机制，对于减少使用天然气的企业提供补助；对公共建筑的供暖和空调温度订定限制等。然而，由于欧盟成员国对俄国天然气依赖度不一，各国的配合意愿也大不同，使得这项应变计划的执行充满变数。

普京不按牌理出牌 欧盟恐赔了夫人又折兵

依EIU评估，俄乌战争至少会持续到年底，认为俄国不一定会全面对欧洲国家断气。不过，普京长期被孤立，可能不按牌理出牌，如果战争的发展不如预期，他可能在冬季天然气需求最高时，使出狠招断气，让欧洲经济陷入严重的衰退。届时，欧洲各国若未能做好准备，这项对付俄国的经济制裁，恐怕也让自己内伤，最后赔了夫人又折兵。