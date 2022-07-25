要想世界变好 美联储这四个错误必须纠正

来源：彭博社

作者：穆罕默德·A·埃里安（Mohamed A. El-Erian）

本周美联储的加息幅度，经济展望及其是否调整缩表计划将是全球经济观察人士和市场参与者非常关注的问题。不过如果为美国和全球经济未来福祉着想，我觉得更重要一点是搞清楚美联储有没有在认真纠正其犯下的四个过失，他们在分析、预测、政策应对及对外沟通方面跌的这四跤酿成了几十年来最严重的政策错误之一。

让我们首先来厘清经济学家和市场目前最关心的问题吧。

经济展望方面，预计美联储会重申通胀比他们之前预期更高也更顽固，尽管出现了一些疲软迹象，但美国经济仍然处于“良好状态”。有鉴于此，美联储可能会再次加息75个基点，并维持先前宣布的量化紧缩计划不变。

对于那些担心美联储会不顾一切升息100个基点，加剧经济衰退风险的人来说，暂时可以先放下心来。不过，要是美联储不能克服四个顽疾并重拾公信力，投资者的安稳日子注定不会长久。

首先是分析上的错。世界经济格局从多年来的总需求不足变成了总供应不足，而美联储的经济分析模式没有随之做出彻底改变。其货币政策方法要么只会遵循去年提出的那套已经不合时宜的“新框架”，要么干脆就没有框架，导致美国和全球都失去了急需的稳定之锚。

其结果是中央银行始终很难向经济主体提供正确的信息和施加影响，不仅没法引领市场，而且还落后于市场，这种情况会使其很容易成为更严重的政策失误的牺牲品，就好像1970年代“走走停停”式(“stop-go”)的紧缩政策陷阱。

美联储政策锚点的缺失从近期市场对周三利率预期的频繁变动就可见一斑。短短几天时间里，美联储升息100基点的可能性从可忽略不计到高达五成，后来又再度降到接近于零。

美联储纠正分析方式的时间越晚，其通胀和经济增长预测就越无法兑现，这会让他们犯下的第二个错误变得更加明显。过去几个季度，许多经济学家、市场分析师，甚至前美联储官员都迅速而准确地批驳了美联储做出的通胀和经济预测，认为根本不切实际。鉴于美国经济不仅显示出疲软迹象，而且还在滑向衰退边缘，纠正上述错误显得尤为重要。

第三个需要纠正的是政策应对方式，必须更加机警灵活。现在大家普遍认为，在很长一段时间坚持错误的“暂时性”通胀判断后，美联储应该一承认这个预判错误就赶紧采取更为有力的补救行动。前美联储副主席Randal Quarles证实了这种观点，和我及其他人一样，他也担心美联储对于市场还是过于温驯。

最后一点， 美联储在对外沟通方面必须更加直截了当。借用英国前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）的一个词，发达国家的央行似乎最容易自我沉浸于“童话经济学”。对于所有此类央行，改善沟通方式是最具系统重要性的。

不管美联储本周会怎么做，只要它纠正不了我上面说的这四个问题，其很难恢复公信力，怕是将来难逃史笔无情。后世的经济史学家在谈到这届美联储时免不了会说它导致了美国不必要的经济衰退、破坏了仍未从疫情中复苏的全球经济稳定，加剧了收入不平等、助长了脆弱发展中国家的债务压力。