佩洛西访台的挑衅不会打乱中国大陆步调

来源：香港01

作者：倪文迪

上周，外媒引述消息指美国众议院议长佩洛西打算下月访问台湾。这件事引起了广泛的关注，担忧这可能令原本已经恶劣的中美关系更为紧张，甚至有人认为有可能拉起战幕。

有关这可能带来的直接后果，现在众说纷纭。中国大陆官方固然一贯反对任何美国官方代表访台，但在非官方层面上，《环球时报》前总编辑胡锡进则建议解放军战机“伴飞”佩洛西专机作为示警。而在美国方面，总统拜登近日公开指五角大厦认为佩洛西访台并非好主意，分析认为这指大陆有可能击落佩洛西专机。上周六（23日），英媒更引述知情人士指大陆私底下向美方警告，有可能对佩洛西访台作军事回应。事件继续发酵，令人忧虑似有冲突发生。

首先，大陆至今仍未有表达过激烈讯号，很难令人相信大陆会有强烈的军事回应。外交部虽然表示强烈反对佩洛西访台，但“强烈反对”已是大陆对美国任何涉台言论及行动的标准反应，并没有什么特别。外交部的回应并没有走出过去的范围，不似有特别之处。外交部比较强烈的回应是指如果美方一言孤行，则“后果自负”。不过，大陆过去在不同的场合都用过“后果自负”的表述。例如立陶宛设台湾办事处大陆也曾用过，从其结果而言，大陆亦只是在经济外交层面向立陶宛施压。从过去大陆的外交术语上讲，大陆如果真的要划出红线警告美方，最严重的表达应该是“勿谓言之不预”。

其实，佩洛西访台的计划可以追溯至今年4月上旬，她原本计划在访问日本后再访问台湾，当时虽也则引起了激烈讨论，但气氛大体仍然平静，没有传出要“军事回应”的讲法。说到底，提及佩洛西访台将会引起军事回应的讲法，都单方面出自于美国或一些西方媒体口中，可信性成疑。数月前，英媒就引述过所谓军情六处的消息指普京健康出现问题，但最近美国的中情局也承认这只是一厢情愿的想法。美国渲染大陆动武的画面，有其政治目的，不见得是大陆的想法。而且，大陆如果真的想有警告的效果，就会用官方全力回击，以求公诸于世，私底下警告美国不合乎警告的逻辑。

从这些点看，可以看出大陆应不会对佩洛西访台有过激回应。那么，大陆击落佩洛西专机的猜想很不可能发生，因为这几乎等于向美国宣战。至于像胡锡进所建议的解放军伴飞，算是比较温和及可能发生的“军事回应”，大陆也许会作此选择。但比起这种宣示性质的“军事回应”，大陆更大可能从外交、经济上对美国和台湾作反击，这能做成的实际压力应该更大。

说到底，大陆外交并不以武力为中心发展，佩洛西访台虽然挑衅，但大陆回应也应保持冷静。外长王毅周日（24日）在出席习近平外交思想座谈会时，就提到传统的国际关系理论已不适合各国人民共同发展所需，而大陆特色的大国外交则为全球提出解决问题的大陆方案。所谓的习近平外交思想，就是要以全球合作共赢代替西方传统的结盟、互相对抗想法，从而令人类命运共同体都可以和平地共同发展。

因此，武力对中国大陆始终是压仓底的最后一著，不到紧要关头不会使用，而使用之前也会严正声明，而非只是私下警告。也许美国的政治精英目前并不想与大陆合作，但大陆并不会轻易放弃和平解决问题的机会。