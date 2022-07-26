斯里兰卡政局动荡 中印两国各显神通

来源：德国之声中文网

斯里兰卡目前正在经历1948年独立以来最严重的经济动荡，通货膨胀急剧上升、债台高筑、外汇储备耗尽，导致食品和药物等基本生活用品严重匮乏。

印度和中国正在争夺对这个岛国的影响力，两个大国都已迅速对它提供了帮助。

迄今为止，印度政府已向斯里兰卡政府提供了约15亿美元援助，用于资助食品、燃料、药品和化肥的进口。它还以货币互换和信贷额度的形式提供了另外38亿美元的援助。

北京方面正在提供约5亿元人民币人道主义援助，并承诺在斯里兰卡与国际货币基金组织（IMF）的会谈中“发挥积极作用”。

但中国尚未对斯里兰卡政府的债务减免呼吁作出回应。

斯里兰卡位于连接亚洲、非洲和欧洲的繁忙航线的十字路口，战略地位重要，近年来已成为印度和中国之间地缘政治竞争和海上竞争的舞台。

印度和斯里兰卡不仅有密切的贸易关系，而且还有民族和宗教联系。但在刚刚被推翻的总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）和他的哥哥、前总统马欣达·拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）的领导下，中国政府更胜一筹，成为斯里兰卡最大的贸易伙伴和最大的债权人之一，占该国全部外债约510亿美元的10%。

当斯里兰卡在2009年结束长达数十年的内战后开始大规模基础设施建设时，中国向该国注入资金，资助建设道路、港口和机场等。

在北京的“一带一路”倡议中，斯里兰卡也成为了海上丝绸之路的一个重要节点。

中国与斯里兰卡建立起更加紧密的关系，让长期以来被认为是该国最亲密的政治和经济伙伴的印度深感不安。

在获得现代化基础设施的同时，斯里兰卡也加重了债务负担。

为抵偿债务，该国于2017年将汉班托塔港口以99年租期租给一家中国公司。

有些西方人士认为，斯里兰卡陷入了中国的“债务陷阱”。

“我去年的实地研究发现，中国通过基础设施外交在该岛国的外交政策中获得了相当大的影响力。”来自斯里兰卡的政治和安全分析家阿贝亚古纳塞克拉（Asanga Abeyagoonasekera）说。

“由于缺乏透明度和中国贷款的高利率，人们对中国项目感到担忧。”他强调说，中国提供的贷款利率大大高于其他债主。

他说：“我们从中国贷款的利率为6.4%，而日本贷款的利率还不到1%。”

南亚专家、美国印第安纳大学布卢明顿分校政治学教授甘古利（Sumit Ganguly）也持类似观点。他说：“靠中国贷款建造漂亮的基础设施项目已被证明是沙粒中建城堡。”

中国社科院亚太与全球战略研究院副研究员刘小雪说，关于中国的“一带一路”倡议将斯里兰卡拖入目前困境的指控是“西方国家散布的谣言”。

据她说，斯里兰卡的大部分外债是该国在过去几年中获得的大量商业贷款造成的。她说：“这些贷款是造成斯里兰卡严峻经济形势的关键因素。”

然而，随着当前的经济危机和人们对北京的负面看法，以及中国显然不愿意部分或全部减免斯里兰卡的债务，印度加紧收复失地并巩固其作为斯里兰卡主要合作伙伴的地位。

“印度将这场危机视为一个机会，并已经采取了相当巧妙的行动，通过供应燃料、药品和贷款来帮助斯里兰卡。”甘古利说。

他强调：“显然，印度的慷慨是有限度的。但是，鉴于新德里对其邻国的重视以及对中国在该国影响力的担忧，它正在迅速采取行动。”

在过去的几个月里，印度已经设法夺取了中国在斯里兰卡的一些项目的控制权。

新德里国防研究和分析研究所（IDSA）的外交政策研究员帕特奈克（Smruti Pattanaik）认为，“印度对斯里兰卡的政策不是基于对中国的反应。它是历史性的，基于有共同文化的人与人之间的接触。如果你看一下印度在斯里兰卡的投资，它们是以人为本的”。

尽管印度似乎收复了失地，但由于对印度霸权的怀疑和恐惧，斯里兰卡部分民众的反印情绪仍然存在，因此不太顺利。

早前，斯里兰卡议会在拉贾帕克萨上周逃离该国并提出辞职后，选举出曾经多次出任总理的维克拉马辛格代理总统，他被认为是亲印度的领导人。

阿贝亚古纳塞克拉说，下一届政府应该重新调整国家的外交政策，使其更加平衡，并减少拉贾帕克萨时期的亲中倾向。“作为一个岛国，我们支持国际规范和价值观，在印度洋建立基于规则的秩序。我们应该继续支持这个方向，与我们的志同道合者成为伙伴。”

而刘小雪坚持认为，中国无意在斯里兰卡与印度竞争，因为北京的主要目标是发展对中国和斯里兰卡都有利的经济项目。

“我们很清楚，斯里兰卡在地理上离印度有多近，离中国有多远”，她说，“中国知道它无法与印度争夺在斯里兰卡的影响力，但如果印度想这样看待局势，中国也无法阻止他们的行为”。