“纪念”九二共识30周年 该忽略李登辉吗？

来源：联合报

作者：杨颖超

今年是九二共识达成30周年。有关势力不论哪种形式的“纪念”，目前看来，大多刻意忽略李登辉的角色。这当然是奇怪的。毕竟在1979年美国背弃中华民国后，当时执政的国民党政府仍坚持了多年的三不政策。是什么力量开启并持续了两岸交流？理由是什么？现在相关势力故意隐而不谈，并非好事。

绿营惯常斗争手法，是淘空过去政府正当性。在九二共识议题上，蔡政府的陆委会批评，国共两党以此为前提交流互动，完全无法获得台湾民意支持。言下之意，这是国民党党意搞出来的东西。而另方面，前总统马英九也一直把他执政时的两岸交流与九二共识绑在一起。今年6月他又说，九二是有共识的，谈的时候他负责督导。这番表态，似乎正好坐实了绿营说法。

然而，历来台湾大陆政策都是由总统一人决定的，即便民主化开始，这也仍是总统特权。92年前后，总统是李登辉，在形成共识的香港会谈前，李就已经派秘书与华视经理绕过政府体制，与大陆代表多次密商，当时绿营力量相对仍小，李在防谁？或可从后来爆料者背景方向思考。而从当时参与者的回忆来看，马所谓的督导，是承李命为之。

外界好奇的是，李当时为何要开展两岸交流？有人认为，若是双方在一中问题上相争，无可避免将走上战争一途。但小蒋时期还是争，两岸却已无正面交火。而当时被李空降到海基会的邱进益指出，李要开启交流，是为了将两岸主导权抓在手里，主导发言与决策，同时藉此对付非主流派；苏起也说“李在当时党政保守势力环伺的环境下，推动民主化、两岸关系与务实外交”。

这样看来，绿营诿责的国民党，当时绝大多数仍遵蒋经国路线，是乾纲独断的李登辉主席，加上当时陆委会主委、后来去当台联党主席的黄昆辉等一连串扈随者推动的。如果从绿营逻辑来看，把两岸交流全甩锅给国民党，在概念上并不精确。

接下来的问题是，那交流到底有没共识？李多次否认。马英九的总统府声明曾含蓄点出，所谓九二共识源头，即是在1992年8月，时任总统的李登辉于“国家统一委员会”提出并裁示通过的。

2015年李曾说，1991年他要终止动员戡乱时期临时条款，那时国民党还有人要反攻大陆，他不要打仗，于是订定国统纲领。在美国与大陆建交前提下，台湾还有谁相信能独力打回大陆值得存疑，但此说仍符合大陆政策由总统一人决定惯例。而针对马所言，李回说，当时国统会实质主张是两个政治实体，因大陆无法接受两个政治实体的各自表述，所以九二会谈才没有共识，直到现在也没有各自表述的共识。

但奇怪的是，既然大陆无法接受，台湾定位又这么重要，那还跟它瞎扯什么？大陆又笨到被耍那么多年？从1991年时任大陆国台办副主任唐树备提出，希望先就两岸关系定位及一个中国原则达成共识，双方对此热议却不决，到1992年香港会谈破裂后，当时海基会代表仍然留在香港，一直到11月5日才返台。谁决定海基会代表留在香港？密使与停留的表述与动作，又说了什么？

而现在困扰台湾，希望能进行官方对等沟通的问题，当初两岸以非官方身份开展交流，是由台湾开始采行的模式。海基会成立时，大陆表示，他们无意陪玩民间组织，所以开始协商共同防制海上犯罪议题时，大陆是派国台办出面，但后来发现民间协商有好处，才跟着成立海协会。台湾的决策，是谁做出的？背后是否有一中原则的考虑？都有待现存人物释疑。

现在重炒这盘冷饭是有意义的。最近朱立伦访美引起若干讨论，大陆方面有人表示，朱的问题在于引用陈水扁的“没有共识的共识”，绿营见解怎么可以引用？一旦理清开启两岸关系的九二共识与李有千丝万缕关系，不知大陆立场如何？而许多台人看重李对台湾的贡献，当初李开启两岸交流的完整想法如能公诸于世，或可让更多人愿意重新思考两岸需要交流的意义。

